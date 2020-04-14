遼寧艦進入南海 國防部：勿恃敵之不來 恃吾有以待之

針對共軍遼寧艦編隊經我東部海域進入南海，國防部發言人史順文上午表示，勿恃敵之不來，恃吾有以待之。中共持續對台文攻武嚇，從未間斷，國軍會持續強化國防力量，完備各項應處作為，強化防衛作戰能力，確保國家安全。

中共解放軍海軍新聞發言人高秀成昨日表示，中國海軍組織遼寧艦航艦編隊跨區機動，於近日航經宮古海峽、巴士海峽，到南海有關海域開展訓練，這是年度計畫內的例行性安排。

國防部上午舉行記者會，針對遼寧艦動態，史順文表示，勿恃敵之不來，恃吾有以待之，中共持續對台文攻武嚇，從未間斷，國軍會持續強化國防力量，完備各項應處作為，強化防衛作戰能力，確保國家安全。至於台海周邊海空機艦狀況，國軍會運用聯合情監偵系統，都能精準掌握、及時因處。