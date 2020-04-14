當兵要等等 國防部宣布5、6月份新兵訓額減半

國防部上午宣布，因應疫情控制所需的住宿空間與安全社交距進，經與內政部協調，國軍5、6月份軍事訓練役新兵訓練訓額將減半，未來視疫情狀況作滾動式修正。

國防部上午舉行例行記者會。發言人史順文表示，因應疫情管控，人員在室內須距離1.5公尺，戶外1公尺的社交距離要求，在防疫考量下，經國防部與內政部協調，因應疫情控制，5、6月份新兵訓額將減半。

史順文表示，國防部高度關注新兵住宿空間與安全社交距離範圍，在室內與戶外空間考量下，與每位新兵需要的安全距離，都在考量範圍內，因此5、6月新兵訓額減半，未來視疫情狀況作滾動式修正。

據了解，粗估國軍5、6月份原計收訓訓額將從1萬3800人減少到6800人，但確實數字須由役政署統計。｜