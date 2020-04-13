遼寧艦編隊南駛 美軍電偵機密集進入南海作業
根據「飛機守望」（Aircraft Spots）推特披露，，美國空軍RC-135W、海軍P-3C電偵機今天頻繁出入巴士海峽，前者航跡疑似飛向台灣海峽。
「飛機守望」紀錄，美國空軍機號62-4139的RC-135W電偵機，今天穿越巴士海峽；推特圖示顯示，該機疑向台灣海峽方向飛去。
RC-135W為美國空軍電子偵察機隊主力，可收集飛彈發射前地面設備發出的電磁波，並分析彈頭軌跡。
而數小時後，一架呼號UT952的美國海軍P-3C反潛機，也被發現自巴士海峽飛入南海作業。
國防部甫發表官方訊息，指共軍遼寧艦編隊日前由東海航經宮古水道後，由我東部外海經南部海域繼續南駛。外界研判艦隊駛入南海。美軍電偵機頻繁在南海作業，應與此有關。
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