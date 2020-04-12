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共軍遼寧艦編隊準備進入南海 美軍電偵機卡位作業

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
美國海軍EP-3E電子偵察機。圖取自美國海軍檔案照
美國海軍EP-3E電子偵察機。圖取自美國海軍檔案照

共軍遼寧艦隊今天在東部外海穿行，準備進入南海。根據「飛機守望」（Aircraft Spots）推特披露，美國空軍一架EP-3E電偵機今天上午也穿越巴士海峽，進入南海作業。

國防部今晚發出新聞稿表示， 中共遼寧號航空母艦(CV-16)編隊及所屬護衛兵力5艘，四月初離港後於黃、東海從事航訓，昨（11）日由東海航經宮古水道後，今天由我東部外海經南部海域續南駛，從事遠海長航訓練。國防部表示，國軍運用聯合情監偵系統全程監控，並完成相關應處作為，以確保國家安全與維護區域和平穩定。

而在遼寧艦穿越我東部海域同時，「飛機守望」指出，美軍架呼號PW519的EP-3E電偵機上午在南中國海作業，航跡顯示其穿越巴士海峽。

「飛機守望」指出，美軍架呼號PW519的EP-3E電偵機上午在南中國海作業，航跡顯示其穿越巴士海峽。圖：「飛機守望」推特
「飛機守望」指出，美軍架呼號PW519的EP-3E電偵機上午在南中國海作業，航跡顯示其穿越巴士海峽。圖：「飛機守望」推特

南海 遼寧艦 國防部 中共

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