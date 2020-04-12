遼寧艦南下中 國防部首發訊息：編隊自我東部外海南駛

針對正在南下的共軍遼寧艦編隊，國防部今（12日）晚首度發表官方訊息表示，編隊昨天由東海航經宮古水道後，今天由我東部外海經南部海域續南駛，從事遠海長航訓練。國軍運用聯合情監偵系統全程監控，並完成相關應處作為，以確保國家安全與維護區域和平穩定。

中共遼寧號航空母艦出港率艦隊南下，日本統合幕僚監部11日晚發布訊息，共軍遼寧艦率054A型護衛艦（542）棗莊號等計6艘戰鬥支援艦艇，10日在沖繩本島和宮古島之間的水域中向南行駛，進入太平洋水域。

國防部今晚發出新聞稿表示， 中共遼寧號航空母艦(CV-16)編隊及所屬護衛兵力5艘，包括護衛艦-542/598、驅逐艦117/119、快速戰鬥支援艦-965，四月初離港後於黃、東海從事航訓，昨天由東海航經宮古水道後，今天由我東部外海經南部海域續南駛，從事遠海長航訓練。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵系統全程監控，並完成相關應處作為，以確保國家安全與維護區域和平穩定。

美軍在印太地區部署的四艘航空母艦因染疫都泊在港內，羅斯福號在關島防疫，雷根號在日本橫須賀原船隔離中，卡爾文森號與尼米茲號在美國本土就被發現染疫；史坦尼茲號則在諾福克軍港大修。目前美軍太平洋司令部在印太地區部署在航艦艇，是由美利堅號兩棲攻擊艦（USS America LHA-6）擔綱，另有藍嶺號兩棲登陸指揮艦。美軍太平洋艦隊推特近一天前曾披露美利堅號在東海和日本村雨級驅逐艦曙（DD-108）進行聯合操演。