【重磅快評】遼寧艦如果「不繞台」 威脅可能更大

日本防衛省周六晚間宣布，中共海軍航空母艦「遼寧」號與相關護衛艦隻，於周五深夜航出宮古海峽，進入台灣東方的太平洋（菲律賓海）水域。消息傳出，各界頓時猜測紛紜，認為遼寧艦可能再度經由巴士海峽向西進入南海，進行「繞台」恐嚇。

共軍航空母艦出動，對我方的空防與海防，當然仍然形成一定程度的壓力。不過真正看門道的人會知道，如果遼寧艦接下來的行動，真的是穿越巴士海峽進入南海，甚至繼續走台灣海峽北上回到東海，這種「繞台」看似最聳動，實際上的威脅性相對最小；反之，如果遼寧號沒有繞台，甚至這一兩天沒有消息，才是真正威脅最大、我方最值得警惕的情況。

首先要確定一個前提：即使美國海軍因為新冠肺炎疫情，在太平洋區的幾艘航艦都處於暫時無法出動狀態，然而以目前的國際局勢看來，華府與北京之間的齟齬程度，距離習近平可能趁機發動21世紀版的珍珠港事變，還有十萬八千里遠。換言之，中共此時派出遼寧號等多艘艦艇，除了基本的訓練目的外，最主要價值還是「秀肌肉」、對外宣示實力的表現。尤其在美國海軍苦於疫情的同時，解放軍却派艦遠海長航，顯示對於自身防疫成績有相當信心，才敢讓軍艦航出第一島鏈、超過艦載直升機飛返大陸的航程之外，否則一旦爆發病歷，後果難以承擔。

同時，觀察這次中共海軍支隊的編成，除了遼寧號之外，包括兩艘「中華神盾」052D驅逐艦「西寧」與「貴陽」、兩艘054A巡防艦「棗莊」與「日照」、以及五萬噸級的大型補給艦「呼倫湖」號，均隸屬北海艦隊。此一陣容與去年6月遼寧號至今最遠一次長航相同，其中「西寧」、「日照」、「呼倫湖」，都是上次遠航的老班底。

該次遠航在6月11日出宮古海峽後，一路東南向關島前進，直到距離關島不遠的海域才調頭，並且並非原路折返，而是轉向西南，繞過菲律賓南部岷答那峨島，進入蘇祿海，由菲律賓巴拉望和馬來西亞沙巴之間，穿入南海，隨即北上返國，25日通過台灣海峽，駛回母港青島。這趟全程超過半個月的遠航，所展露的實力與企圖心，無疑中共在擁有航艦之後，最強烈的一次表現。

因此，如果這次北京決定依樣畫葫蘆，下令遼寧艦再度接近關島水域，甚至再度繞行菲律賓進入南海，就更有示威叫陣，甚至凸顯美軍正因疫情所苦窘境的意涵。華府即便一時啞巴吃黃蓮，但絕對不會忘記解放軍這種耀武揚威的表現，未來在外交政策或建軍規劃上，與北京針鋒相對的程度勢必更強。

反之，如果共軍艦艇並未在第一島鏈之外勾留太久，立刻就通過巴士海峽回到南海，甚至直接走台灣海峽北上，看起來與台灣更貼近，但對台灣與亞太地區的真正威脅性，其實反而比較低。要知道中共擁有航艦之後，當然對我方形成更大壓力，但如果兩岸爆發戰爭，共軍航艦絕對不會部署在台灣海峽之內，所以其通過台海，反而只有「交通意義」而無「軍事意義」。

所以，如果遼寧艦在航出宮古海峽後，立刻又經由台灣南方回到島鏈之內，代表北京採取點到為止的策略，一方面表現自己已經不受疫情影響，同時並不想過度刺激與羞辱美方。甚至於如果仔細觀察其航路，共軍艦隊通過台灣周邊時，航路上是否刻意貼近我方的「紅線」，也可看出其欲表現的態度。當然這些細節恐怕不會出現在官方新聞稿，只有周邊各國點滴在心。

因此在這一兩天內，如果持續傳出遼寧艦通過台灣周邊的消息，其實反而代表緊張程度相對較低；如果遼寧艦的行蹤在媒體上消失，才代表共軍進一步挑戰改變區域的權力關係。「於無聲處聽雷」，表面愈安靜愈令人不安，其中的精微與奧妙，大概遠超過只知大呼小叫的弱智政客與鄉民們所能體會。