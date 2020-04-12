美航艦陷疫情 共軍遼寧艦編隊上午正穿行我國東部外海

中共遼寧號航空母艦出港率艦隊南下，自宮古水道穿出至台灣東北部海域，準備進入南海。據了解，艦隊上午正在穿行我東部外海。

對此，國防部發言人史順文上午表示，對於台灣周邊海空域動態，國防部有充分掌握，並密切關注。

而因應遼寧艦穿行東部海域，傳海軍168艦隊昨晚曾派遣紀德級艦緊急出港，協助負責東北偵巡的諾克斯級艦執行監控任務，但海軍與國防部都不證實。不過，位於基隆港威海營區的成功級待命艦，直至上午為止都待在港內未曾出港。

中共遼寧號航空母艦出港率艦隊南下，日本統合幕僚監部11日晚發布訊息，共軍遼寧艦率054A型護衛艦（542）棗莊號等計6艘戰鬥支援艦艇，10日在沖繩本島和宮古島之間的水域中向南行駛，進入太平洋水域。而我國東部外海，即為西太平洋之一部。

宮古水道距蘭嶼約有三百餘浬距離，衡諸近日海象，遼寧號編隊航行雖慢，但以平均每小時15浬航行速度，自宮古水道穿出至我東北部域，沿東部外海航行，20餘小時就能抵達。據了解，遼寧艦編隊上午正在穿行東部外海南下。

美軍在印太地區部署的四艘航空母艦因染疫都泊在港內，羅斯福號在關島防疫，雷根號在日本橫須賀原船隔離中，卡爾文森號與尼米茲號在美國本土就被發現染疫。史坦尼茲號則在諾福克軍港大修。目前美軍太平洋司令部在印太地區部署在航艦艇，是由美利堅號兩棲攻擊艦（USS America LHA-6）擔綱，另有藍嶺號兩棲登陸指揮艦。美軍太平洋艦隊推特近一天前曾披露美利堅號在東海和日本村雨級驅逐艦曙（DD-108）進行聯合操演。