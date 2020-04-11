遼寧艦編隊接近台灣北部海域 基隆成功級艦升火待發

中共遼寧號航空母艦出港率艦隊南下，研判今、明兩日就經我北部水域穿越台灣東部海域進入南海。基隆港威海營區待命的成功級巡防艦今日傍晚防空雷達急旋，顯然升火待發。若遼寧艦接近台灣海域，基隆港待命的成功級艦與蘇澳港的紀德艦都能在卅分鐘內出港，是支援負責北偵任務的濟陽級艦首選。

日本統合幕僚監部今晚發布訊息指出，日本統合幕監部發布「中國海軍的動向」指出，4月10日下午7時，日本海上自衛隊護衛艦「秋月號」在長崎縣西南海域四個地點發現，遼寧號率包括054A型日照軍艦（598）、052D型「西寧」軍艦（117）、貴陽軍艦（119）、054A型護衛艦銅陵號（542）與901型綜合補給艦呼倫湖號（965）等六艘戰鬥支援艦艇，在沖繩本島和宮古島之間的水域中向南行駛。

國防部證實遼寧艦編隊動向，正密切關注。外界研判編隊將接近台灣北部海域後沿我東部海域繼續南下。記者今日傍晚觀察駐防基隆威海營區的成功級艦，艦上主要對空偵測SPS-49（V）5對空搜索雷達仍維持運作旋轉，顯然升火待發。根據了解，這艘負責在基隆待命的成功級艦昨日曾經出海，海軍則解釋因為近期實施「精實操演」，艦艇曾參與操演。

目前海軍在北部海域各有北偵與淡澎海偵艦艇在航，基隆港有成功級艦擔任待命艦，蘇澳港則部署有紀德級艦，由於兩型艦都能在卅分鐘內啟航，研判是支援北偵艦艇首選。