共軍遼寧艦率隊南下 預計今明兩日穿越台灣東部海域

中共遼寧號航空母艦出港率艦隊南下，日本統合幕僚監部今晚發布訊息，共軍遼寧艦率054型護衛艦（542）棗莊號等計6艘戰鬥支援艦艇，昨日（10）在沖繩本島和宮古島之間的水域中向南行駛。國防部證實遼寧號的動向，共軍艦艇編隊預計今日至明日之間會通過台海周邊，國軍正高度關注艦隊動向。

日本統合幕監部發布「中國海軍的動向」指出，4月10日下午7時，日本海上自衛隊護衛艦「秋月號」在長崎縣西南海域四個地點發現，遼寧號率包括054A型日照軍艦（598）、052D型「西寧」軍艦（117）、貴陽軍艦（119）、

053H2G型護衛艦銅陵號（542）與901型綜合補給艦呼倫湖號（965）等六艘戰鬥支援艦艇，在沖繩本島和宮古島之間的水域中向南行駛。