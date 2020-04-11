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共軍遼寧艦率隊南下 預計今明兩日穿越台灣東部海域
中共遼寧號航空母艦出港率艦隊南下，日本統合幕僚監部今晚發布訊息，共軍遼寧艦率054型護衛艦（542）棗莊號等計6艘戰鬥支援艦艇，昨日（10）在沖繩本島和宮古島之間的水域中向南行駛。國防部證實遼寧號的動向，共軍艦艇編隊預計今日至明日之間會通過台海周邊，國軍正高度關注艦隊動向。
日本統合幕監部發布「中國海軍的動向」指出，4月10日下午7時，日本海上自衛隊護衛艦「秋月號」在長崎縣西南海域四個地點發現，遼寧號率包括054A型日照軍艦（598）、052D型「西寧」軍艦（117）、貴陽軍艦（119）、
053H2G型護衛艦銅陵號（542）與901型綜合補給艦呼倫湖號（965）等六艘戰鬥支援艦艇，在沖繩本島和宮古島之間的水域中向南行駛。
國防部證實遼寧艦編隊動向，正密關注。前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩研判，一則遼寧艦編隊自宮古水道穿出，二則明年東海南部水域海象陣風達6至8級，研判遼寧艦編隊應走台海東部海域進入南海。
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