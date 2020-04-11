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美艦昨通過台海後 美軍電偵機連2天飛越巴士海峽
繼昨天美軍一架RC-135U電偵機現蹤台灣南部巴士海峽海域，根據紀錄軍事飛行器動態的社群媒體「飛機守望」（Aircraft Spots）顯示，美軍一架EP-3E電偵機今天上午再度現蹤同一區域。國防部表示，對台海周邊海空域情況皆全程掌握。
中共昨天上午派出轟6轟炸機、殲11戰機、空警500預警機等型機於台灣西南海域進行遠海長航訓練。時隔不久，「飛機守望」發布訊息表示，美國空軍1架RC-135U電子偵察機，在由東向西，經巴士海峽飛往中國沿海方向進行航行。
昨晚也傳出，美國海軍「伯克級」驅逐艦貝瑞號出現在台灣海峽北方、馬祖外海的消息。國防部今早也發布新聞稿，證實美作戰艦乙艘，由北向南航經台灣海峽後，續往南行駛。
對於美國軍機連續兩天現蹤台灣周邊空域，國防部回應，國軍對台海周邊動態，均嚴密掌握，籲請國人安心。
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