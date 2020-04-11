神盾艦貝瑞號穿行台灣海峽 美軍太平洋艦隊披露實況
美軍勃克級飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry - DDG 52）昨日傍晚進入台灣海峽航行。美軍太平洋艦隊今天透過官方臉書粉絲專頁，披露艦艇通過海峽實況。
國防部今（11）日也表示，美作戰艦一艘，由北向南航經台灣海峽後，續往南行駛。
國防部指出，美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。
美軍太平洋艦隊今天也披露圖文，指貝瑞號在4月10日穿越台灣海峽航行。貝瑞號被部署到美國第7艦隊行動區域，維持印度、太平洋地區的安全與穩定。
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