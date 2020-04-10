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共機操演後 美軍神盾艦穿行台灣海峽
共軍戰機今天在我西南海域上空進行操演，其後不但美軍電偵機穿行巴士海峽，一艘神盾艦也被發現在台灣海峽北部海域航行，穿越台海。
國防部發言人史順文今晚表示，國軍對台海周邊動態均有掌握，對美軍艦艇穿越海峽資訊沒有評論。
中共軍機上午在台灣西南方海域上空進行演訓。國防部今天披露：戰機轟-6、空警-500、殲-11等各型機上午在台灣西南方海域進行遠海訓練。
而根據Aircraft Spots「飛機守望」推特披露，中午緊接有一架美軍RC-135U電偵機飛進巴士海峽，切向我西南海域偵巡。
軍方披露，美軍勃克級飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry - DDG 52）隨即於下午穿行台灣海峽。
據稱，貝瑞號傍晚航經馬祖附近海域，兩岸艦艇均在不遠處海域監控。
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