共機操演後 美軍神盾艦穿行台灣海峽

醫療艦在海軍艦艇中屬於非常獨特的類別，目前除了美國海軍和少數中大型國家海軍之外，幾乎沒有專業醫療艦服役，但是美軍會把醫療艦列為重要防役預備院所的原因，不只是因為醫療艦本身的機動性，而是美軍在設計、建造與使用醫療艦上擁有非常豐富的經驗。

2020-04-10 13:22