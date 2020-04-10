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郝柏村安葬五指山國軍公墓 游淑慧：他遺願想葬金門

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員游淑慧說，郝家屬低調家祭，也感謝國防部協助。記者楊正海／攝影
台北市議員游淑慧說，郝家屬低調家祭，也感謝國防部協助。記者楊正海／攝影

行政院前院長郝柏村3月30日辭世，享101歲嵩壽，今天低調舉辦家祭，軍方再依一級上將儀式，安葬五指山國軍示範公墓特勳區。台北市議員游淑慧透露，郝柏村遺願一直想葬在金門，想和同袍在一起，但家人一直相勸應該和郝媽媽葬在一起比較好，郝柏村才作罷。

游淑慧表示，郝柏村安葬五指山國軍示範公墓特勳區，特勳區前有功勳牆，先總統蔣公在823砲戰後曾手寫一段話共86個字，勉勵郝柏村，應該會刻在牆上。

游淑慧說，家屬採低調家祭，也感謝國防部協助。郝柏村的遺願是在疫情期間，婉謝外界悼念，但會在選在8月8日或在8月23日，舉辦追思會。游淑慧表示，郝家沒有主動爭取褒揚令，但總統府有和郝龍斌聯絡，郝家很感謝國家的肯定，會收下褒揚令。

至於促轉會代理主委楊翠、立委劉世芳，反對褒揚令，游淑慧說，郝柏村抗共保台，在治安和全民健保的都有貢獻，不要因為政治不同就批鬥，這會讓台灣這塊土地上的人感到心寒，連人過世都還要批鬥？現在是疫情，難道人心比病毒還可怕？

郝柏村 游淑慧 疫情

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