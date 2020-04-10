共機甫在我西南空域操演 美軍電偵機隨即現蹤

中共軍機上午在台灣西南方海域上空進行演訓，而根據Aircraft Spots「飛機守望」推特披露，中午緊接有一架美軍RC-135U電偵機飛進巴士海峽，切向我西南海域偵巡。

對此，國防部表示，國軍對台海周邊海空域情勢全程掌握，目前沒有異常。

中共轟6、空警500、殲11等各型機，上午台灣西南方海域執行遠海長航訓練，並經巴士海峽進入西太平洋，即循原航路返回駐地。國防部上午表示，我空中偵巡戰機全程掌握應處。

而在共機演訓資訊披露後，「飛機守望」推特緊接貼文指出，美軍一架呼號COSBY18的C-135U電偵機，飛入巴士海峽進入南中國海作業。這是RC-135U電偵機等美軍軍機3月底以來第6次在台海周邊作業。