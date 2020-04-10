一級上將軍禮送別 郝柏村安葬五指山國軍公墓特勳區

行政院前院長郝柏村3月30日辭世，享壽101歲，上午在郝宅舉行家祭，儀式後移往五指山國軍示範公墓特勳區安葬。上午出殯儀式比照一級上將的軍禮送別，車隊會經過國防部、海軍司令部、空軍司令部時門口會有儀隊致敬。

知情人士表示，郝柏村的安息禮拜是由靈糧堂牧師周神助主持，由於家屬依照郝柏村的遺願，希望保持低調，因此現場除了家屬至親外，就只有過去與郝柏村熟識的部屬參與，連許多欲前往告別的政要都被家屬婉拒。

知情人士說，郝柏村棺木中放了郝的軍帽與一本聖經，上午安葬儀式也採軍方協助辦理的軍禮儀式及基督教告別式，並由三軍儀隊安排的靈車，將郝柏村遺體移往五指山特勳區安葬，約在下午1時結束。

國軍示範公墓位於汐止五指山，是一片坐北朝南的山坡地，海拔高度將近700公尺。天氣晴朗時，可同時俯瞰台北盆地與東北海岸，景色壯觀。

行政院前院長郝柏村3月30日辭世。 圖／聯合報系資料照片

五指山示範公墓小檔案

民國66年，配合台北市府興建青年公園，台北高爾夫球場由南機場遷往五指山，但是當地長年雲霧繚繞，經常無法打球，僅使用兩年就關閉。國防部將原址改建為示範公墓，71年啟用。

五指山公墓有9200多個墓穴，依官階分為上將、中少將、上校、中少校、尉官、士官長、士官、士兵等區。76年增設「特勳區」，生前曾獲國光勳章與青天白日勳章的官兵，不分階級皆可安葬。

郝柏村在參謀總長任內，曾獲青天白日勳章，因此可與夫人郭菀華，一同長眠於特勳區。配合政府殯葬政策，示範公墓不再擴建土葬區，目前僅剩特勳區與士兵區還有少數空位。

軍方在墓區內興建一座忠靈殿，共有1萬9000多個塔位，目前也已使用大半。後備指揮部正計畫，在園內興建第二座忠靈殿。