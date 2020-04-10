中科院東部飛彈射擊 「強弓專案」再驗證

中科院昨日在東部海域進行飛彈試射，自台東升空一枚「弓三」改製靶彈後，自屏東九鵬基地發射導彈追擊。據了解，這項射擊是天弓三增程型防空飛彈「強弓專案」的驗證。

針對東部的飛彈射擊，中科院今天表示，這是該院例行性飛彈測試，希望國人支持。

中山科學研究院昨起在東南部外海進行飛彈試射，事先已有射擊通報，海上警戒範圍包含綠島、蘭嶼及恆春海空域，彈道高度「無限高」。昨晚不但有巨大聲響，疑似靶彈升空畫面也被民眾攝下。

中科院去年也曾在同一區域進行專案飛彈測試，同樣從台東升空靶彈，民眾聽聞的巨響是弓三改裝的靶彈升空，全案在測試中科院代號「強弓專案」的天弓三增程型防空飛彈。

「強弓專案」計劃將現役天弓三型防空飛彈，射程高度從弓三的45公里，增程到70公里，同時將彈體緊緻化，強化推力，希望能在50至150公里之間的高空有效攔截來襲的導彈，被稱為「台版薩德」。