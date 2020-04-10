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一級上將軍禮送別 郝柏村今安葬五指山國軍公墓特勳區

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
行政院前院長郝柏村3月30日辭世，享壽101歲，上午正式出殯，前往五指山國軍示範公墓特勳區安葬。上午出殯儀式比照一級上將軍禮送別，上午送行車隊將經過國防部、海軍司令部、空軍司令部，在國防部與司令部門口會有儀隊致敬。圖／讀者提供
行政院前院長郝柏村3月30日辭世，享壽101歲，上午正式出殯，前往五指山國軍示範公墓特勳區安葬。上午出殯儀式比照一級上將軍禮送別，上午送行車隊將經過國防部、海軍司令部、空軍司令部，在國防部與司令部門口會有儀隊致敬。圖／讀者提供

行政院前院長郝柏村3月30日辭世，享壽101歲，上午正式出殯，前往五指山國軍示範公墓特勳區安葬。上午家祭後，從家裏出發，軍方循一級上將軍禮送別，上午送行車隊經過國防部、海軍司令部、空軍司令部沿途也有儀隊致敬。

知情人士表示，郝柏村棺木中放了他的軍帽與一本聖經，上午軍方舉辦的安葬儀式除了軍禮，也會有基督教告別式。儀式近中午已開始，預計下午1時結束。

行政院前院長郝柏村3月30日辭世，享壽101歲，上午正式出殯，前往五指山國軍示範公墓特勳區安葬。上午出殯儀式比照一級上將軍禮送別，上午送行車隊將經過國防部、海軍司令部、空軍司令部，在國防部與司令部門口會有儀隊致敬。圖／讀者提供
行政院前院長郝柏村3月30日辭世，享壽101歲，上午正式出殯，前往五指山國軍示範公墓特勳區安葬。上午出殯儀式比照一級上將軍禮送別，上午送行車隊將經過國防部、海軍司令部、空軍司令部，在國防部與司令部門口會有儀隊致敬。圖／讀者提供
行政院前院長郝柏村3月30日辭世，享壽101歲，上午正式出殯，前往五指山國軍示範公墓特勳區安葬。上午出殯儀式比照一級上將軍禮送別，上午送行車隊將經過國防部、海軍司令部、空軍司令部，在國防部與司令部門口會有儀隊致敬。圖／讀者提供
行政院前院長郝柏村3月30日辭世，享壽101歲，上午正式出殯，前往五指山國軍示範公墓特勳區安葬。上午出殯儀式比照一級上將軍禮送別，上午送行車隊將經過國防部、海軍司令部、空軍司令部，在國防部與司令部門口會有儀隊致敬。圖／讀者提供
行政院前院長郝柏村3月30日辭世，享壽101歲，上午正式出殯，前往五指山國軍示範公墓特勳區安葬。上午出殯儀式比照一級上將軍禮送別，上午送行車隊將經過國防部、海軍司令部、空軍司令部，在國防部與司令部門口會有儀隊致敬。圖／讀者提供
行政院前院長郝柏村3月30日辭世，享壽101歲，上午正式出殯，前往五指山國軍示範公墓特勳區安葬。上午出殯儀式比照一級上將軍禮送別，上午送行車隊將經過國防部、海軍司令部、空軍司令部，在國防部與司令部門口會有儀隊致敬。圖／讀者提供
行政院前院長郝柏村3月30日辭世，享壽101歲，上午正式出殯，前往五指山國軍示範公墓特勳區安葬。上午出殯儀式比照一級上將軍禮送別，上午送行車隊將經過國防部、海軍司令部、空軍司令部，在國防部與司令部門口會有儀隊致敬。圖／讀者提供
行政院前院長郝柏村3月30日辭世，享壽101歲，上午正式出殯，前往五指山國軍示範公墓特勳區安葬。上午出殯儀式比照一級上將軍禮送別，上午送行車隊將經過國防部、海軍司令部、空軍司令部，在國防部與司令部門口會有儀隊致敬。圖／讀者提供

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