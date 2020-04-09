金門酒店配合防疫暫歇業 媽媽桑忙著結算薪水給小姐
新冠肺炎疫情持續增溫，因為傳出北部有酒店公關確診，為避免疫情擴散，中央流行疫情指揮中心今日宣布酒店、舞廳業即日暫停營業，晚間金門縣政府也會同警方進行稽查酒店停業情形，店家都很配合不敢營業，有店家表示，因為小姐很多都要回台灣，晚間忙著結算薪水給她們。
金門實施聯合稽查轄區酒店停業情形，於今日晚上八點半先在縣警局進行勤前教育，九時則由縣府秘書長陳朝金率領縣府建設處長文水成與警消、衛生局等人員，縣警局由局長張國雄率金城、金湖分局分局長李益杰、黃維章，兵分兩路前往金門地區有女陪侍酒店、ＫＴＶ等計十九家實施稽查。
稽查過程，多數店家都很配合，很多都是大門深鎖，讓稽查人員不得其門而入，只有少數店家的門還開著。店家表示，今天下午接獲通知，就都沒營業了，但因為小姐要回台灣，所以忙著先結算薪水，讓她們先回家休息一陣子。
張國雄到場也籲請店家配合歇業，希望他們利用這段休息的時間，可以做好店內清潔跟消毒的工作。
縣議員石永城晚間也到金城分局慰勉員警辛勞，並致贈加菜金一萬元，表達對警方防疫工作的支持。
金城分局副分局長許績俊表示，今晚臨檢，各店家都很配合，沒有營業，他強調，警方將不定期抽檢，若業者仍營業，縣府將依違反傳染病防治法開罰。
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