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神秘巨響又出現了！台東今晚「轟」聲傳數十公里！

艦船開假訊號偽冒遼寧艦 國防部快速打擊：「假訊息」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
圖為遼寧艦。圖／取自中國海軍網
圖為遼寧艦。圖／取自中國海軍網

根據民間艦船AIS追蹤MarineTraffic資訊顯示，一艘顯示為遼寧（LIAONINGHAO 16）的艦船，今天由南向北疑沿台海中線北上，外界解讀此艦是中共航空母艦遼寧艦。但國防部否認，指為「假訊息」。軍方解讀，此艦AIS訊息遭到偽冒。

根據資訊顯示，這艘顯示為中國大陸艦船的LIAONINGHAO 16，今晚7點10分左右今晚在台灣西南海域沿台海中線向南航行，航向190度、航速1.2節，航跡甚至有「兜圈」的現象。

外界有報導據此宣稱，這是中共航空母艦遼寧艦打開「船位自動識別系統」（AIS）訊號，今晚高調通過台灣海峽

但國防部今晚聲明，此為假訊息，與事實不符。國防部強調，國軍運用聯合情監偵作為，能夠充分掌握台海周邊狀況，即時應處；目前沒有異常，請國人放心。

軍方透露，此艦船AIS訊號有僞冒的狀況。

上月28日，海軍磐石軍艦在MarineTraffic上船位自動識別系統(AIS)訊號，竟出現在江蘇省南通市。有專家認為，海軍及交通部航港局必須正視中國大陸利用AIS對軍艦及船舶進行的資訊攻擊及誤導。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩表示，台灣資安軟體公司研究人員曾效果於2013年在吉隆坡舉行的HITB（Hack In the Box）安全會議中指出，AIS網路供應商可能存在漏洞，讓攻擊者可以篡改有效AIS資料，並加入無效的AIS資料，例如修改所有的船隻詳細資料、建立擁有相同細節的虛假船隻、建立和修改助航項目等。

民間艦船AIS追蹤APPMarineTraffic資訊顯示，一艘顯示為遼寧（LIAONINGHAO 16）的艦船，今天由南向北疑沿台海中線北上，外界解讀此艦是中共航空母艦遼寧艦。圖／MarineTraffic
民間艦船AIS追蹤APPMarineTraffic資訊顯示，一艘顯示為遼寧（LIAONINGHAO 16）的艦船，今天由南向北疑沿台海中線北上，外界解讀此艦是中共航空母艦遼寧艦。圖／MarineTraffic
根據民間艦船AIS追蹤APPMarineTraffic APPMarineTraffic資訊顯示，一艘顯示為遼寧（LIAONINGHAO 16）的艦船，今天由南向北疑沿台海中線北上，外界解讀此艦是中共航空母艦遼寧艦。圖／APPMarineTraffic
根據民間艦船AIS追蹤APPMarineTraffic APPMarineTraffic資訊顯示，一艘顯示為遼寧（LIAONINGHAO 16）的艦船，今天由南向北疑沿台海中線北上，外界解讀此艦是中共航空母艦遼寧艦。圖／APPMarineTraffic

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