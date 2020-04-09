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日本飛彈封鎖宮古海峽 退將：島嶼駐兵戰略無可取代

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
日本自衛隊12式反艦飛彈。圖：取自日本陸上自衛隊官網
日本自衛隊12式反艦飛彈。圖：取自日本陸上自衛隊官網

日本自衛隊近期在宮古海峽部署制空、制海飛彈部隊，封鎖海峽。有退將評析其部署狀況表示，島嶼駐兵貴在戰略意義，這幾個離島的攻船飛彈完成部署後其戰略意義完全不同，建議我陸軍就絕不能單純在國土防衛上將外離島駐軍變成「海上遊兵」，形同放棄外離島；而部署攻艦飛彈時，也須在陣地附近部署防空飛彈，提供防空掩護。

海軍退役中將蘭寧利日前透過臉書以「日本部署300枚飛彈封鎖宮古海峽」為題貼文表示，4月5日，日本防衛省對媒體透露：日本陸上自衛隊已經完成了宮古島上的飛彈部署，目前宮古島上已經駐紮了2支03式中程飛彈發射隊、2支12式攻船飛彈發射隊，總裝備了300枚飛彈。此外日本還將向宮古島部署V22「魚鷹」旋翼機，進一步增加對宮古海峽的控制力。

他特別解釋，03式中程飛彈是地對空飛彈，射程約50公里。2003年開始服役用以逐步汰換鷹式飛彈。

蘭寧利表示，宮古島的戰略位置非常重要，宮古海峽的寬度為195公里，中間有133公里是國際航道，非常適合航母艦隊等大型水面艦艇群通行。日本急切的在宮古海峽附近島嶼部署對空、對海導彈，一方面是為了完全控制關鍵海峽，另一方面也是為美國分擔一部分防務任務。

蘭寧利說，12式攻船飛彈是一種次音速掠海飛行的飛彈，最大射程200公里，能夠以5公尺的高度進行飛行，不具備雙向資料鏈，不能支援海上作戰，基本上只能用來對付靠近岸邊的艦隊，日本防務省曾經鼓吹：12式攻船飛彈能夠擊沉任何射程範圍內的目標，即便目標是航母艦隊。為了保護12式攻船飛彈不被航空力量摧毀，日本自衛隊還部署了03式防空飛彈。03式防空飛彈採用紅外制導與主動雷達制導的複合技術，最大射程50公里，最大速度2.5馬赫。導引雷達採用相控陣技術，對低空目標有極佳的識別能力，能夠有效攔截巡弋飛彈、無人機等目標。

蘭寧利說，在日本此次西南群島完成飛彈部署，在執行上有以下幾個特質，深值我軍檢討與改進。他表示，島嶼駐兵貴在戰略意義，這幾個離島的攻船飛彈完成部署後其戰略意義完全不同，陸軍就絕不能單純的僅就在國土防衛上外離島駐軍容易形成進退失據的「海上遊兵」而放棄外離島，殊不知此種外離島的價值在擴大監視，爭取預警上以及聯成打擊網上是無可取代的。

他進一步評析，攻船飛彈與提供防空護衛的對空飛彈均採車載式俾道路機動，此種兵力運用將大幅提高飛彈部隊的存活率。堡壘陣地式部署極易被先制打擊，而無任何存活機會。而考慮對攻船飛彈單位提供防空掩護：為了保護12式攻船飛彈發射單位不被空中攻擊摧毀，已考慮附近部署03式防空飛彈。

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