參觀女砲兵班操演 蔡英文：國軍不分性別都能扛重任

蔡英文總統今南下至台南，視察陸軍砲兵第43指揮部。針對新冠肺炎疫情，她感謝國軍為因應威脅，投入後備戰力；她承諾會盡全力跟國軍一同達成保衛國家的使命，並表示，未來還有很長的路要走，要大家不要鬆懈，她也會一起打拚。

蔡英文總統今赴台南視導反登陸作戰的「陸軍砲兵第43指揮部砲一營」，並參觀女性砲兵射擊操演。

蔡英文表示，去年漢光演習裡，有一組女性官士兵組成的砲兵班表現優異，受到國人一致的稱讚，真的是巾幗不讓鬚眉。她今天到陸軍43砲指部砲一營，除了要代表國人感謝各位對國家安全的付出，也要特別來看這個砲兵班。

她表示，剛剛她看完自走砲操演後，發現我們的女性官士兵，面對高強度的操演，以及98公斤重的砲彈，都能夠面不改色，扛起重任，實在是非常不簡單。

蔡英文總統說，他們的表現，向國人證明了國軍所有官士兵，不分性別，都能肩負重任，保衛國家，都一樣優秀。剛剛的操演中，大家都能夠確實達成任務，迅速機動到達定位，精準完成射擊整備，非常值得肯定。

她表示，她知道為因應新冠肺炎疫情威脅，國軍投入了許多後備戰力在防疫工作，而同時國軍應有的戰訓本務，也沒有絲毫鬆懈。

蔡英文指出，她在這段期間，也去了陸軍步兵第203旅、空軍第一聯隊、33化學兵群等單位視察。今天上午也到左營基地，歡迎海軍「敦睦遠航訓練支隊」返國，然後來到這裡。

她指出，國軍弟兄姐妹在支援防疫工作上、在落實戰訓本務上，都能夠順利完成，展現出高昂的戰鬥意志，相信有各位保護國家，國人同胞都會非常放心。

蔡英文強調，作為總統，她會盡全力跟國軍一同達成保衛國家的使命，並且照顧國軍官士兵的現在，也幫助各位發展未來。不論是國機國造、國艦國造，或是個人裝備提升，改善生活品質、居住環境的興安專案等等，她一定說到做到。

她也說，砲一營原始的駐地「考潭營區」，在今年1月開始動工改建，預計到了2022年的5月初就會完工。到時候，各位就會有更好的營區環境。並指出，無論是國軍戰力還是社會發展，未來還有很長的路要走，各位要持續努力，不要鬆懈，她會跟大家繼續一起打拚。