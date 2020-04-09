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去過11景點官兵 睡覺要戴口罩 醫師：沒防疫效果

聯合報 / 記者洪哲政陳雨鑫／台北報導
國防部長嚴德發昨表示，連假期間曾前往11個景點的官兵24小時要戴口罩。記者曾學仁／攝影
國防部長嚴德發昨表示，連假期間曾前往11個景點的官兵24小時要戴口罩。記者曾學仁／攝影

國防部嚴德發昨在立法院表示，國軍計有二七四○位官兵去過發布國家級警報的十一個熱點，國防部嚴格要求入營強制戴口罩進行十四天自我健康管理，「連睡覺時都戴口罩」，口罩必須自備，操課時按中央疫情指揮中心指導，保持一定距離。

台北醫學大學附設醫院胸腔內科主任周百謙說，外出、睡前都戴同個口罩，恐對防疫沒有一點效果，反而增加感染風險。

嚴德發也披露，國防部每天獲配一萬七千片口罩，分給四類官兵使用，都在室內戴，營區都沒戴口罩。但不少立委為軍方不平，指怎夠全軍十八萬九千官兵用？

口罩 國防部 嚴德發 國軍 疫情

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