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共機疫情期間擾台 卓榮泰呼籲國際社會譴責

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

民進黨中常會今天邀請中研院歐美研究所研究員林正義以「共機又來了：灰色地帶衝突案例」為題進行專案報告。報告中提到，中國在疫情期間持續對台灣文攻武嚇，軍事目的是利用海峽中線等灰色地帶干擾，因此他認為所謂的共機「繞台」，其實是「擾台」，灰色地帶策略在歐洲很常見，他也認為類似情形也會持續發生。

民進黨主席卓榮泰聽取報告後回應，當全球因新冠肺炎擴張之際，全力投入防疫，中國政府仍然持續對台進行各項文攻武嚇的統戰，目的是要藉由「灰色地帶」的衝突，以常態化、漸進式的軍機及軍艦航行台灣周邊，意圖改變現狀，已對亞太區域的和平及穩定造成威脅。對此，民進黨呼籲國際社會正視並予以嚴正譴責。

卓榮泰說，台灣位居關鍵的戰略地位，除了持續提升我國的國防能力，料敵機先、想定對策、做好準備外，也應加強與所有擁有共同核心價值的國家合作，結合國際社會的力量，確保印太區域的民主及自由開放。

卓榮泰表示，感謝國軍捍衛國家、寸土不讓的決心，在「不挑釁、不怯敵」的原則下，全程監控掌握，維護國家主權，以及國人生命財產的安全，也籲請國人要安心，政府會負起保家衛國的責任。

卓榮泰說，此期間防疫視同作戰，現階段國人必須保持高度的警覺心，尤其是連續假期剛結束，再次請國人及所有的黨員同志，務必配合中央疫情指揮中心的指揮，停止一切非必要的外出及群聚活動，落實防疫措施，「過去，我們常常感佩醫護人員視病如親，此時此刻，全國人民更應該發揮視醫護如親的精神，自主管理、自我規範，不要耗用醫療資源，不要增加醫護人員負擔，才能共度難關。」

卓榮泰表示，最近以來，不僅口罩國家隊創造不可能的任務，獲舉世稱道之外，許多民間人士、團體、組織、基金會紛紛發起捐贈醫療物資，或者直接補助、獎助第一線防疫醫護人員的善舉，投入大量先進設備、物資與鉅額的善款，都是台灣人民團結與愛心的表現，令人敬佩，「我們絕不允許任何個人的疏忽、鬆懈，破壞整體努力的成果，籲請政府務必堅守所有的防線，不妥協、不手軟，提高要求、徹底執行，來維護每一個國民的健康、尊重生命。」

卓榮泰最後強調，希望不要因為疫情的關係，在國防的要求上打任何的折扣、有任何的閃失，政府跟人民在此時此刻必須通力合作才能度過這道難關。

卓榮泰 醫護人員 疫情

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