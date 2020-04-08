南沙太平島高規格防疫首曝光 新冠肺炎海巡全軍零確診

國防部全力防疫，目前未讓新冠肺炎疫情越雷池一步。海岸巡防署轄全國各地本、外島洋、岸單位，包括東沙島、南沙太平島，目前也都沒有確診案例，全軍戰力維持精壯。海巡署東南沙分署披露，4月1日起，東南沙返島人員即於島上實施自主健康管理14天，高規格防疫，期阻絕病源於島外，確保駐島人員健康安全。

海巡署東南沙分署表示，東沙及南沙指揮部駐守偏遠的東沙島及太平島，於疫情流行初期，即要求返國人員先行在臺實施自主健康管理14天；返島人員登機、登船前實施體溫量測及酒精消毒，航行期間均配戴口罩，登島後由各駐島單位編成「聯檢小組」，共同實施安全檢查、登島許可查核及防疫作業，另自4月1日起，返島人員即於島上實施自主健康管理14天，期阻絕病源於島外，確保駐島人員健康安全。