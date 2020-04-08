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你是羅斯福艦長怎麼作？ 陸軍參謀長：我們有反應管道

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
爆發海上疫情的美國海軍尼米茲級航空母艦「羅斯福號」（CVN-71），前艦長克羅西爾上校（Brett Crozier）因曝光向海軍的緊急求救信，遭到撤職。國民黨立委馬文君上午在立法院質詢時要求陸、海、空軍參謀長備詢，「你是那個艦長，會怎麼作？」圖：擷自立法院直播畫面
爆發海上疫情的美國海軍尼米茲級航空母艦「羅斯福號」（CVN-71），前艦長克羅西爾上校（Brett Crozier）因曝光向海軍的緊急求救信，遭到撤職。國民黨立委馬文君上午在立法院質詢時要求陸、海、空軍參謀長備詢，「你是那個艦長，會怎麼作？」圖：擷自立法院直播畫面

爆發海上疫情的美國海軍尼米茲級航空母艦「羅斯福號」（CVN-71），前艦長克羅西爾上校（Brett Crozier）因曝光向海軍的緊急求救信，遭到撤職。國民黨立委馬文君上午在立法院質詢時要求陸、海、空軍參謀長備詢，「你是那個艦長，會怎麼作？」陸軍參謀長陳忠文表示，我們有管道向上反應，按指揮體系反應。

國防部長嚴德發、國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬上午應邀列席立法院外交及國防委員會，以「我國軍人招募、任官職待遇與退撫制度之執行現況與未來策進作法」為題提出報告。

馬文君質詢表示，美軍羅斯福號艦長克羅西爾為染疫官兵寫了求救信，曝光後被拔官撤職，他是一個吹哨者，結果遭美國海軍代理部長解職，這個代理部長今天自己也請辭；美軍解決不了問題，一樣解決提出問題的人。她請教陸海空三位參謀長，面對官兵染疫，「你是那個艦長，會怎麼作？」

陳忠文被要求首位回應，他表示，「我會將我的狀況向上反映，尋求支持，若沒有獲得正確的這個，也會向官兵說清楚講明白」。立委追問，「如何講明白？面對死亡威脅要怎麼作？是要為官兵還是聽上意？」陳忠文說，「危險的狀況，報備之後，影響第一線，我們會斷然處置」。

馬文君再追問，「你是那個艦長，要怎麼作？要像那位艦長一樣，還是繼續隱匿疫情？」陳忠文說，「不是，我們有管道向上反應。按指揮體系反應。」

爆發海上疫情的美國海軍尼米茲級航空母艦「羅斯福號」，前艦長克羅西爾上校因曝光向海軍的緊急求救信，遭到撤職。國民黨立委馬文君上午在立法院質詢時要求陸、海、空軍參謀長備詢，「你是那個艦長，會怎麼作？」陸軍參謀長陳忠文（右）表示，我們有管道向上反應。按指揮體系反應。圖：擷自立法院直播畫面
爆發海上疫情的美國海軍尼米茲級航空母艦「羅斯福號」，前艦長克羅西爾上校因曝光向海軍的緊急求救信，遭到撤職。國民黨立委馬文君上午在立法院質詢時要求陸、海、空軍參謀長備詢，「你是那個艦長，會怎麼作？」陸軍參謀長陳忠文（右）表示，我們有管道向上反應。按指揮體系反應。圖：擷自立法院直播畫面

馬文君 海軍 美軍

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