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Zoom應用程式惹議 國防部緊急下令停用

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
Zoom產品惹議，並將對資安有疑慮客戶協助移轉至其他遠端視訊服務。國防部上午坦承曾用於救災及憲兵於營外事件處理，但未用於如衡山指揮所(如圖)與戰略單位視訊等機敏用途。圖/本報資料照
Zoom產品惹議，並將對資安有疑慮客戶協助移轉至其他遠端視訊服務。國防部上午坦承曾用於救災及憲兵於營外事件處理，但未用於如衡山指揮所(如圖)與戰略單位視訊等機敏用途。圖/本報資料照

遠距視訊會議軟體Zoom被披露有嚴重資安漏洞疑慮，引發國安疑慮。國防部上午坦承曾用於救災及憲兵於營外事件處理，但未用於如衡山指揮所與戰略單位視訊等機敏用途。

國防部上午表示，經查國軍曾租用該軟體，用於救災及憲兵於營外事件處理而有多方視訊會議需求時使用，均屬一般溝通回報，未傳輸任何涉密資訊。而考量該軟體具潛在資安疑慮，已通令各單位禁止使用，建議以Cisco Webex、Microsoft Teams及訊連U會議等軟體取代，並研擬相關安全管制作為。

國家安全局則表示，該局掌握Zoom軟體相關漏洞情訊，與行政院相關單位研討並採取必要措施。而國安局並未使用Zoom軟體。

國安局 憲兵 國防部

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