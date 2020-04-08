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「國軍官兵輔導條例草案」卡在哪裡？ 馮世寬：行政院

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
民進黨立委蔡適應右）質詢表示，「國軍官兵輔導條例草案」去年11月送行政院，3月份才又重送送，與陳以信質詢好像是行政院將全案擱置不一樣。圖：取自立法院直播畫面
民進黨立委蔡適應右）質詢表示，「國軍官兵輔導條例草案」去年11月送行政院，3月份才又重送送，與陳以信質詢好像是行政院將全案擱置不一樣。圖：取自立法院直播畫面

國防部公告「推動募兵制暫行條例」再延長三年，原因是退輔會所提「國軍官兵輔導條例草案」尚未完成立法。國民黨立委陳以信關切「現在是卡在哪個地方？」退輔會主委馮世寬上午在立法院坦承，「就是行政院」。但民進黨立委蔡適應隨即出面「護盤」，強調是行政院討論草案後認為有問題，要求再加強，不是行政院問題。

國防部長嚴德發、國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬上午應邀列席立法院外交及國防委員會，以「我國軍人招募、任官職待遇與退撫制度之執行現況與未來策進作法」為題提出報告。國防部資源司長白捷隆答詢表示，因輔導條例修正需要時間，國防部配合退輔會，尊重他們建議，將募兵暫行條例延長三年，今年底延長到112年。而暫行條例內相關募兵法規其實已入母法，國防部不需再提其他修正案。

陳以信質詢表示，推動募兵制暫行條例必須延長三年，原因是與當初立法目的不合。退輔會過去曾允諾早日落實退除役官兵輔導條例，允諾作為優先法案，但行政院卻要求延後提出，現在全案石沉大海，面臨募兵條例今年底到期，國防部作法則是乾脆再延長三年，這種作法是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。

陳以信指出，募兵制條例與退除役官兵輔導條例關鍵都不在國防部與退輔會兩個部會，「現在是卡在哪個地方？」「我去砲轟他們」，哪個地方關節，可由立委協助打通，不用再延長募兵制暫行條例，直接通過退除役官兵輔導條例即可。

馮世寬答詢時表示，他很高興立委道破兩個部會受到的困難，「就是行政院」，至於哪個單位他不便透露，「以免敵對」，他允諾私下告訴立委，「名字都寫給你」，他感謝立委關切此事，照顧國防部、退輔會與退伍軍人。

但民進黨立委蔡適應緊接質詢表示，「國軍官兵輔導條例草案」去年11月送行政院，是否已開會討論？由哪位政委主責？馮世寬回應表示，行政院希望退輔會再加強，草案已再加強又送出去。呂嘉凱補充表示，法案送出後各部會有意見，其實是3月份才送。

蔡適應聞訊後認為，這顯然不是行政院問題，是行政院討論草案後認為有問題，要求再加強，退輔會3月份再重送一次，與陳以信質詢好像是行政院將全案擱置不一樣。

蔡適應表示，「推動募兵制暫行條例」的延續法案叫「國軍退除役官兵輔導條例」，前者主管機關是國防部，後者未來由退輔會執行，對募兵是否有影響？嚴德發表示，已將募兵相關交由國防部提修正案。募兵暫行條例未來會切成兩個法條，一個是國防部提的，另一個則是退輔會，退輔會已送出去了，國防部公告到十號。

蔡適應表示，總之，是國軍官兵輔導條例草案尚未完成立法，因此必須延長推動募兵暫行條例。而3月份已重新送到行政院，希望行政院再次審議，盡速通過送行政院審議。呂嘉凱則說，已向行政院表達希望列立法院本會期優先法案。

國防部公告「推動募兵制暫行條例」再延長三年，原因是退輔會所提「國軍官兵輔導條例草案」尚未完成立法。國民黨立委陳以信（右）關切「現在是卡在哪個地方？」圖：取自立法院直播畫面
國防部公告「推動募兵制暫行條例」再延長三年，原因是退輔會所提「國軍官兵輔導條例草案」尚未完成立法。國民黨立委陳以信（右）關切「現在是卡在哪個地方？」圖：取自立法院直播畫面

行政院 國防部 退輔會

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