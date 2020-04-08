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美軍電偵機出沒南海作業 國防部全程掌握
根據飛機守望（Aircraft Spots）推特今天披露，一架美軍RC-135U電子偵察機於台灣南部海域飛行。國防部發言人史順文上午表示，台海周邊海空域國軍都全程掌握。
專門追蹤公務飛機動向的Twitter「飛機守望（Aircraft Spots）」「飛機守望」 今推文披露，美軍一架呼號HONDA67的RC-135U今在南中國海作業。國防部強調全程掌握。根據國防部、Aircraft Spots公開揭露的訊息，這是3月25日以來美軍第5度在台灣南北周邊空域飛行。
RC-135U是以收集電子訊號為主要任務的電偵機，配備各種電子偵測設備，特徵是在機首下方、翼端裝有特殊的天線陣列，還有空用側視雷達的大型機體側面整流罩，機尾也較原型機長，美軍目前只有兩架U型機。
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