嚴德發：航特部詐財案將重啟內部調查

陸軍航特部歸仁基地傳出士官與幫派份子組老鼠會，逼迫資淺官兵貸款投資詐財。國防部長嚴德發上午表示，主嫌為歸仁廠亞航公司劉姓員工，涉案官兵將按規定懲處。但立委關切，此案先前已有官兵向基地輔導長投訴，質疑軍中投訴機制失靈，未維護官兵權益，嚴德發允諾此案將重啟調查，釐清軍中接獲檢舉後如何處理此案的細節。

國防部、國軍退除役官兵輔導委員會上午以「我國軍人招募、任官職待遇與退撫制度之執行現況與未來策進作法」為題，至立法院外交及國防委員會報告。陸軍航特部歸仁基地有士官與幫派份子攜手組老鼠會，107年1月起，以投資二手車等各式理由，由資深士官逼迫資淺官兵辦理貸款籌錢投資。陸軍司令部表示，此案有9人受害，加害者除移送法辦外，同時記大過等候汰除。

針對此案被影射有黑幫介入軍營，嚴德發上午受訪表示，此案「沒有黑幫介入的問題」，此軍紀案件是由營區輔導長發現官兵生活異常、主動調查，主嫌為歸仁廠亞航公司的劉姓員工，以不當詐騙的手段誘使官兵投資，但官兵理財方式也有缺失不當，因此已移送司法調查。

嚴德發指出，涉案共9名士官兵、最高階級為下士，將按照規定懲處，後續將進行軍紀宣導及宣教，強化官兵正當理財的觀念。

民進黨立委王定宇質疑，此案先前是由受害官兵向輔導長投訴，並非由部隊主動察覺，而且經由長時間才移送法辦，而主嫌有前科，為何能躲過軍方保防檢核機制進入營區當保全？國民黨立委江啟臣也質疑，軍中有1985投訴管道，有無官兵先前投訴，軍方調查過程究道如何，保防單位有無發揮功能？嚴德發則表示，航特部接獲檢舉後，經一段時間行政調查，但他也允諾，他將下令重啟此案調查，釐清軍中調查此案的細節。