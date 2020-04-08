2740位官兵赴11警報景點 留營14天 睡覺都戴口罩

中央疫情流行指揮中心針對清明連假人潮眾多的11個景點發布國家級警報，國防部長嚴德發上午在立法院表示，國軍計有2740位官兵去過這11個熱點，國防部嚴格要求入營強制戴口罩進行健康管理，「連睡覺時都戴口罩」，操課時按中央疫情指揮中心指導，保持一定距離。

嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會，就「我國軍人招募、任官職待遇與退撫制度之執行現況與未來策進作法」提出專案報告，並備質詢。民進黨立委羅致政關切目前正進行健康自主管理官兵的處遇。

中央疫情流行指揮中心針對連假人潮眾多的11個景點發布國家級警報，國防部已下令，全軍官兵在清明連續假期期間，曾前往疫情指揮中心所公布的11個景點者，進入營區時，除加強量測體溫、消毒之外，並須嚴格要求戴上口罩14天。

嚴德發答詢時表示，目前國軍有2740位官兵去過11個熱點，目前須連續14天在營內強制戴口罩進行自主健康管理，連睡覺時都戴口罩，口罩必須自行準備，操課時按中央疫情指揮中心指導，保持一定距離。

國民黨立委呂玉玲則進一步詢問，針對連假期間前往風景區的從業人員，退輔會同意居家隔離，但國防部為何要求相關官兵留營？此舉可能造成防疫風險。嚴德發則表示，國防部會考量後再作評估。