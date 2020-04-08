美航艦艦長賭前途救染疫官兵 馮世寬：我可能也這麼作

美軍羅斯福號艦長因披露向海軍要求疏散染疫官兵的備忘錄遭拔官撤職，上午有立委詢問退輔會主委馮世寬，「是你的話怎麼作？會否為弟兄健康著想？」馮世寬說，為官兵著想是他的職責之一，「我可能也會這麼作」。

但立委緊接詢問上校子女補助費遭到取消問題，要馮世寬「賭上烏紗帽」爭取恢復，馮世寬則表示，「這是意氣用事」。本月9、10兩天，退輔會副主委李文忠將與行政院再次協商，希望此次能成功，此事他將極力爭取。

馮世寬與國防部長嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會，就「我國軍人招募、任官職待遇與退撫制度之執行現況與未來策進作法」提出專案報告，並備質詢。

國民黨立委溫玉霞質詢表示，美軍羅斯福號航空母艦染疫，艦長賭上前途伸援遭到上級拔官撤職，但受到官兵歡送肯定，他詢問馮世寬自己會怎麼作？馮世寬回應說，他不覺得是此舉犧牲自己的前途，為官兵著想是他的職責之一，「我可能也會這麼作」。

溫玉霞進一步詢問，國家對退伍軍人的照顧是國家的承諾，針對退役上校子女教育補助費遭到取消，是否願意比照美軍羅福號艦長的作為，「拿你的烏紗帽去賭？」

馮世寬回應說，這是意氣用事，照顧官兵是急需的，尤其在封閉的船上必須立即作，子女教育補助費議題和瘟疫不同，前者是長久性的，後者有時間性，既然行政院要談謂衡平，那就針對長久性的衡平來談一談，此事他將極力爭取。

馮世寬表示，軍人升了上校退伍卻沒有子女教育補助費形同懲罰，軍人升了上校歷練國軍各種指揮職，行政院不可以用「衡平」兩字就取消子女教育補助費，本月9、10兩天，李文忠將與行政院再次協商，希望此次能成功。