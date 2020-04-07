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幻象戰機移防台中清泉崗 航迷目擊機隊大坪整備
空軍證實，因應為期2年的主跑道大修，新竹空軍基地所屬第二聯隊幻象機隊，今起展開移防，機隊已被目擊進駐台中清泉崗基地。
新竹空軍基地是我國距離大陸最近的一線機場，由幻象戰機駐防執行高空攔截任務。空軍司令部下令戰機、人員與裝備須於三天內移防到清泉崗機場，但仍有4到6架戰備機留駐新竹執行戰備，遇攔截任務使用副跑道升空。
移防的幻象戰機今天陸續飛抵清泉崗，機隊在大坪上整備，被航迷目擊。
因應政府防疫需求，空軍司令部陸續將各空軍基地內的官兵休閒宿舍，規畫為「隔離收容中心」，若遇有官兵需要隔離，將會統一收容到各基地的隔離所，新竹基地內也有一部分營舍配合防疫需求，改裝為備用收容所，二月就有官兵陸續移防。
民國80年間嘉義基地整修跑道時，四聯隊戰機當時也移防至有廣大腹地的台中清泉崗基地。
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