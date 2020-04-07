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國防部宣示將修訂國防組織、兵力結構 聯兵營完成整編

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍宣示將調整國防組織，國防部表示，因應少子化趨勢及國內人口結構限制，將針對國防組織、兵力結構等進行修訂，以確保人力素質無虞、來源不缺、戰力不墜。圖/本報資料照
國軍宣示將調整國防組織，國防部表示，因應少子化趨勢及國內人口結構限制，將針對國防組織、兵力結構等進行修訂，以確保人力素質無虞、來源不缺、戰力不墜。圖/本報資料照

國軍宣示將調整國防組織。國防部表示，因應少子化趨勢及國內人口結構限制，將針對國防組織、兵力結構等進行修訂，以確保人力素質無虞、來源不缺、戰力不墜。

國軍歷經精粹案之後，曾在8年前推出「勇固案」，計畫將21.5萬兵員裁減到17至19萬人間，但後來停止實施。國防部近期推動「可恃兵力」專案，將陸軍7個打擊旅及關渡指揮部，重新整編聯合兵種營，本月已全數完成整編，節省3000名兵力，是近期最大一波組織調整。

退輔會、國防部首長明日應邀列席立法院外交及國防委員會，就「我國軍人招募、任官職待遇與退撫制度之執行現況與未來策進作法」提出專案報告。國軍再度宣示，國軍各軍士官班隊招募成效穩健成長，預判今（109）年底將如期如質達成兵力編現90％計畫目標。

國防部同時表示，為爭取高素質人力，國防部將視今年招募成效，從明年起採滾動式修正，適度調升正期軍官班錄取標準。另除清華大學、政治大學外，持續與台灣大學、成功大學洽商「國防學士班」合作事宜，目前規畫每校院各25員。

國防部指出，國軍將滾動調整所需人力，未來因應少子化趨勢及國內人口結構限制，國防部將持續針對國防組織、兵力結構及招募政策採取滾動式修訂，並朝向「指管扁平化」、「科技取代人力」、「火力取代兵力」、「人員多專多能」、「武器裝備更新換代」等多元方向發展，以確保人力素質無虞、來源不缺、戰力不墜的目標。

此外，國防部長嚴德發下令執行可恃戰力專案，將陸軍7個打擊旅包括542旅、564旅、584旅、586旅4個裝甲旅，269旅、234旅、333旅3個機步旅，以及關渡指揮部，重新整編聯合兵種營，各營增編1個迫砲排、反裝甲飛彈排、刺針飛彈排、狙擊組等火力支援連，各個聯兵營營部，增編海軍、空軍、陸航聯絡官與UAV無人機圖資分析官。本月已完成整編。

國防部 國軍 少子化 退輔會 嚴德發

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