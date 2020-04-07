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推動募兵制暫行條例再延3年 國防部拚本月送政院審議

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
涉及退伍軍人就學、就業、就醫、就養與水電優待等福利的「推動募兵制暫行條例」，國防部擬修法延長實施三年。圖／本報資料照
涉及退伍軍人就學、就業、就醫、就養與水電優待等福利的「推動募兵制暫行條例」，國防部擬修法延長實施三年。圖／本報資料照

涉及退伍軍人就學、就業、就醫、就養與水電優待等福利的「推動募兵制暫行條例」，將於今年12月31日施行屆滿。國防部今日表示，目前已公告條例「第14條修正草案」，計畫將實施期間延長3年。公告時間將於本月10日屆滿，屆時將送行政院審議。

退輔會、國防部首長明天應邀列席立法院外交、國防委員會，就「我國軍人招募、任官職待遇與退撫制度之執行現況與未來策進作法」專案報告。國防部表示，「推動募兵制暫行條例」延長實施的草案刻正辦理公告中，自3月27日至4月10日止，後續完成相關法制作業將盡速陳報行政院審議。

至於延長理由，國防部指出，「推動募兵制暫行條例」條例第13條規定，政府機關主管的法規與條例規定不符者，應於此條例施行期間內完成檢討修正、廢止及制定，為完善照顧退伍軍人就學、就業、就醫與就養的福利及保障機制，政府應積極推動修正國軍退除役官兵輔導條例，以銜接募兵條例有關志願役退除役軍人水電優待、創業輔導、就學及職業訓練補助等規定。

不過，相關法案涉及各部會配合度，目前尚未到位，因此必須延長暫行條例實施時間，確保退伍軍人相關權益。

國防部進一步表示，考量國軍志願役人力編現比預期於100零9年12月31日達成募兵制計畫目標，過渡時期須持續招募與留營實質誘因，以求穩定兵源。因此，為求完備照顧退伍軍人法源依據及保持兵源穩定，因此修正條例施行日期，延長至102年12月31日止。

退伍軍人 國防部 募兵制 國軍

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