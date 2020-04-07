怕變羅斯福號艦第二！敦睦艦隊提前返國 史上天數最短

新冠肺炎疫情延燒，海軍敦睦艦隊出訪友邦行程也受影響提前結束，除了造訪帛琉，其他前往各邦交國的行程都中途取消，創下近年出訪時間最短的紀錄，本周四提前返國，官兵還要留在船上再隔離6天才能返家，蔡英文總統周四將到左營，歡迎艦隊入港。

海軍每年春天都會派出「敦睦遠航支隊」，前往各友邦訪問，傳統已經維持半世紀以上，算算這趟在海上只停留36天。

最近疫情發燒，尤其海上航行多日的郵輪，屢次爆發嚴重的群聚感染，鑽石公主號更被形容為「海上武漢」。尤其海軍艦艇人多、空間狹窄的程度，比民間郵輪更嚴重，士兵沒有私人空間，完全不可能保持「安全社交距離」，美國羅斯福號航艦爆發群聚感染，一周內確診就由三人變成上百人，必須提前結束演習，造成全球震驚，對外求救的艦長還因此被拔官。

對此，國防部也相當緊張。官員表示，為避免發生艦上感染，海軍已要求各艦艇的中央空調，必須提高換氣的頻率，士兵進餐廳用餐，也改為分梯次進行，減少近距離接觸的機會。

軍艦在海上航行，官兵還是不斷要演練救火、損管等各類科目。近日海軍夏令，將部分訓練改到戶外的非密閉空間舉行；如果在操演中必須穿著防火服、氧氣面罩等裝備，每次使用過後都要消毒，避免發生交互感染。