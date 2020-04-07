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對美採購10架MH-60R海鷹多用途反潛直升機 海軍未證實

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
MH-60R發射地獄火飛彈，可以攻擊輕型艦艇或裝甲車輛。圖／美國海軍檔案照
MH-60R發射地獄火飛彈，可以攻擊輕型艦艇或裝甲車輛。圖／美國海軍檔案照

傳台美已議定，我方將匡列273億餘元預算，自2021年起向美採購10架MH-60R海鷹多用途反潛直升機海軍司令部上午未證實此事。

美方長期遊說我方採購MH-60R，因美國海軍也將增購MH-60R，因此邀請我國海軍加入採購，以共同分攤成本，並保證機上配備與美軍相同，因此海軍一度計畫採購10架，但因內外行政程序上有所阻滯，民進黨政府執政後並未批准，此次傳台美議定，達成共識。

媒體報導，海軍將以「神鷹3號」專案為名，計劃匡列273億餘元預算，從2021年起向美採購10架MH-60R海鷹反潛直升機案，採購案包括Mk54魚雷、AGM-114地獄火飛彈等相關武器彈藥，連同訓練與相關設備和後勤支援。

美方已長期遊說我方進行這項採購，據稱，這項採購定案主因，是因美方三度調降價格，海軍因此日前加速作業完成採購建案程序，全案已送國防部、國安會審定中。

對此，海軍司令部上午未予證實，也不作其他評論。

MH-60R與國軍現役的S-70C反潛直升機系出同源，是系列產品中的最新款，除了反潛之外還具備打擊水面目標能力，美軍目前正在逐步接收。　

目前海軍擁有18架S-70C反潛直升機，性能約等於美軍SH-60B或SH-60F。MH-60R除了化反潛功能，還可攜帶地獄火飛彈、多管火箭、機槍等武器，增添攻擊水面或地面輕型目標的能力，因此編號由SH（反潛直升機）改稱MH（多功能直升機）。另外還有1970年代搭配老陽字號驅逐艦採購的500MD直升機，是全球最小的反潛直升機，目前已逐步汰除，剩下不到10架。

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