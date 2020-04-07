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海軍反潛機隊首位女飛官許秀青完成飛訓出列
陸軍航特部飛行訓練指揮部日前舉行「飛行軍官班航訓68、69期結訓典禮」，行列中出現海軍女性軍官許秀青中尉，海軍上午證實，許可望成為海軍反潛機隊首位女性飛行員，目前還在評估要從哪一型機開始歷練。
青年日報日前報導，陸軍航特部飛行訓練指揮部於4月1日舉行「飛行軍官班航訓68、69期結訓典禮」，全期草綠迷彩的結業飛官行列中，出現一位身著海軍白甲的女性軍官。海軍表示，她是海軍官校正期103年班電機工程系畢業的許秀青中尉，畢業任官後歷任中平軍艦電戰官、艦指部計畫官、錦江軍艦通信官，後轉投飛行軍官訓練，由陸軍航特部代訓，日前順利結訓。
海軍反潛直升機隊過去長期都是由男性飛行員擔綱，海軍司令部證實，許秀青日前通過飛行軍官班航訓結訓後，可望成為海軍有史以來首位女性直升機飛行員，海軍反潛直升機隊現役有500MD及S70C（M）兩型反潛直升機，海軍還在評估她要從哪一型機開始歷練。
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