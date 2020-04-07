國土防衛最後一線戰場曝光 多重障礙物與詭雷伺候敵軍

國軍各作戰區第一季戰備任務訓練實兵演練，日前告一段落。陸軍披露，南部工兵與化學兵合作，在海灘進行「煙幕掩護下執行灘岸阻絕設置作業」，部署鋼刺蝟、油桶、防戰車壕、雷區、機動阻絕尾車及鐵絲網等障礙物，呈現國土防衛作戰最後一線作戰陣地的樣貌。

中華民國陸軍臉書網頁披露，第8軍團54工兵群及39化學兵群，藉由第一季戰備任務訓練實兵演練，日前於喜樹海灘共同遂行「煙幕掩護下執行灘岸阻絕設置作業」。39化學兵群煙幕營運用M56渦輪發煙機，施放大地區煙幕，干擾敵軍觀測與射擊，掩護54工兵群戰工營於海灘實施阻絕設置。

54工兵群表示，「阻絕設置」為灘岸決勝的重要環節，工兵群官兵分別設置鋼刺蝟、油桶、防戰車壕、雷區、機動阻絕尾車及鐵絲網等障礙物，各阻材以偽裝欺敵及加裝詭雷，增加威懾及殺傷效果，藉以遲滯敵軍行動，並誘敵進入預想殲敵區。