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終能快速射擊 陸軍砲兵啟用砲班射令顯示器WiFi與GPS

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
M110A2式8吋自走砲，演練多門齊發，煙硝四起。記者潘欣中／攝影
M110A2式8吋自走砲，演練多門齊發，煙硝四起。記者潘欣中／攝影

陸軍砲兵過去只能以傳統語音系統向部署各野外前線陣地砲班下達射擊命令，因此104年為各砲兵部隊採購「砲班射令顯示器」，希望運用無線網路及全球衛星定位系統功能，提升單砲射擊速度、精度，卻因網路有遭駭風險，長期以來都不敢啟用相關功能。但今年開始，網路操作方法終於納入砲兵基地測驗項目。

國防部陸軍司令部考量各砲班間欠缺射令顯示器，僅能以傳統語音方式下達射擊諸元予砲班，較不具效率，因此在102年度匡列預算3274萬餘元籌購砲班射令顯示器，希望運用無線網路及全球衛星定位系統功能，與戰、技術射擊指揮資訊化系統鏈結，以有效提升單砲射擊速度、精度及完備數位化作業。

審計部查核發現，陸軍砲兵訓練指揮部於擬訂採購案的功能需求時，未參酌國軍無線區域網路管理作業規定，就設備安全認證及加密機制、方式等妥為規範，難以全然契合國軍機敏業務需求，以致所購設備僅具一般通用的無線傳輸及加密功能，陸軍也未積極採取補救措施，致設備於104年度撥發部隊使用迄審計部106年4月間抽查時，已歷2年餘，仍未能啟用無線網路及全球衛星定位系統功能，無法達到提供連（排）所需的靈活指揮及增加砲兵連（排）選擇陣地彈性的預期目標，發揮設備購置效益。

經審計部要求下，國防部陸軍司令部已於108年完成評估，並令頒「陸軍砲班射令顯示器無線區域網路運用管制規定」，訂定相關作業權責、管制措施及作業流程，並自今年起將網路操作方法納入基地測驗項目，以有效發揮裝備購置效益。

各砲兵部隊戰時須機動疏散至各陣地，圖為21砲指部M110砲車日前進入戰力防護位置。圖：中華民國陸軍臉書網頁
各砲兵部隊戰時須機動疏散至各陣地，圖為21砲指部M110砲車日前進入戰力防護位置。圖：中華民國陸軍臉書網頁
射擊指揮資訊傳輸示意圖。圖／審計部
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