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蔡英文視導軍聞社、青年日報

聯合報 / 記者賴于榛洪哲政／台北報導
青年日報把蔡總統戴口罩巡視的影像，當場製成「最強國軍隊」Ｔ恤，致贈蔡總統。 圖／國防部提供
青年日報把蔡總統戴口罩巡視的影像，當場製成「最強國軍隊」Ｔ恤，致贈蔡總統。 圖／國防部提供

蔡英文總統昨天視導國防部軍事新聞通訊社及青年日報社，也是七十四年來首位視導軍聞社的國家元首。

在一月二日黑鷹直升機事故中受傷的軍聞社記者陳映竹也拄著拐杖現身，親送自製卡片給蔡總統，並透露目前復原情形，走路速度還不能太快，暫時沒辦法跑外勤，但會努力康復。

聊到復原情形，蔡總統表示，陳映竹還年輕，應該會康復得很好，要她加油。

蔡總統在國家安全會議秘書長李大維及國防部長嚴德發陪同下，觀看「看見軍聞社」影片；視導青年日報社時，蔡總統也錄製「一分鐘報新聞」短片，隨後參觀編輯部和印務中心設備，獲贈一件當場印製的客製化文創Ｔ恤。圖案是蔡總統巡視的影像，結合三軍機艦圖，即時後製寫上「最強國軍隊」，由國防部政戰局長簡士偉致贈蔡總統。

國防部 青年 黑鷹直升機 嚴德發 蔡英文 李大維

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