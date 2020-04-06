康定級艦干擾系統延壽採購 海軍：考量法方智慧財產權

海軍司令部今天表示，海軍將展開「康定級艦干擾系統延壽案」，而全案之所以對法原廠採購，是考量法方智慧財產權等問題。

國防部今天發布公告，海軍將以8億355萬4103元預算，對法採購康定級（拉法葉）軍艦DAGAIE MK2干擾火箭發射系統升級套裝，全案由法國國防顧問公司DCI.DESCO得標。每艦康定級艦配備有兩座DAGAIE干擾彈發射系統，採全自動化，可發射14枚各類型干擾彈與熱焰彈，屬於電戰反制系統。此案在本月起執行，預估112年1月底完成升級。

本報披露上情後，海軍司令部今晚發出新聞稿表示，海軍康定級艦干擾火箭發射系統是結合戰鬥系統，面對敵飛彈威脅時，能有效提升艦船本身存活率，使用迄今已逾25年，系統及干擾彈面臨消失性商源，因此辦理「康定級艦干擾系統延壽案」。

海軍司令部表示，為使戰力無縫接軌，避免形成戰力間隙，達快速提升戰力目標，同時考量法方智慧財產權問題，海軍經審慎評估後，依政府採購法規定辦理「康定級艦干擾系統延壽案」，以滿足海軍作戰需求，籲請國人支持。