聽新聞
test
0:00 / 0:00
康定級艦干擾系統延壽採購 海軍：考量法方智慧財產權
海軍司令部今天表示，海軍將展開「康定級艦干擾系統延壽案」，而全案之所以對法原廠採購，是考量法方智慧財產權等問題。
國防部今天發布公告，海軍將以8億355萬4103元預算，對法採購康定級（拉法葉）軍艦DAGAIE MK2干擾火箭發射系統升級套裝，全案由法國國防顧問公司DCI.DESCO得標。每艦康定級艦配備有兩座DAGAIE干擾彈發射系統，採全自動化，可發射14枚各類型干擾彈與熱焰彈，屬於電戰反制系統。此案在本月起執行，預估112年1月底完成升級。
本報披露上情後，海軍司令部今晚發出新聞稿表示，海軍康定級艦干擾火箭發射系統是結合戰鬥系統，面對敵飛彈威脅時，能有效提升艦船本身存活率，使用迄今已逾25年，系統及干擾彈面臨消失性商源，因此辦理「康定級艦干擾系統延壽案」。
海軍司令部表示，為使戰力無縫接軌，避免形成戰力間隙，達快速提升戰力目標，同時考量法方智慧財產權問題，海軍經審慎評估後，依政府採購法規定辦理「康定級艦干擾系統延壽案」，以滿足海軍作戰需求，籲請國人支持。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言