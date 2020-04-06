快訊

安倍晉三將宣布東京大阪在內七都府縣緊急狀態 為期一個月

疫情衝擊 全球百大富豪平均每人每天財富減損18億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／蔡總統視導軍聞社、青年日報 獲贈最強國軍隊T恤

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部青年日報場遇拍攝蔡總統戴著口罩巡視的影像，當場後製成「最強國軍隊」影像，轉印在T恤上，由政戰局長簡士偉致贈蔡總統。圖／國防部提供
國防部青年日報場遇拍攝蔡總統戴著口罩巡視的影像，當場後製成「最強國軍隊」影像，轉印在T恤上，由政戰局長簡士偉致贈蔡總統。圖／國防部提供

蔡英文總統今日巡視國防部軍事新聞通訊社及青年日報社，青年日報現場拍攝下蔡總統巡視的影像，結合三軍機艦圖，即時後製成「最強國軍隊」影像，轉印在T恤上，由國防部政戰局長簡士偉致贈蔡總統。

軍聞社與青年日報配合各項戰訓與防疫措施，長期製作各類文宣與戰訓軍聞報導與影片，備受國安單位好評，尤其近期軍媒記者隨同化學兵等執行防疫任務部隊，隨軍拍攝我國防疫影片，備受國際媒體採用與重視。蔡總統今天在國防部長嚴德發、國安會秘書長李大維陪同下，特別前往位於台北市信義路的文化大樓慰勉軍聞從業人員，表達慰勉。

青年日報備有客製化文創設備，現場攝下蔡總統巡視的影像，結合三軍機艦圖，即時後製成「最強國軍隊」影像，轉印在T恤上，由陪同的國防部政戰局長簡士偉致贈蔡總統。

0102黑鷹直升機事故中受傷的軍聞社記者陳映竹，今天致送總統她親手製作的感謝卡片，蔡總統也為她加油打氣，期許早日完全康復。圖／國防部提供
0102黑鷹直升機事故中受傷的軍聞社記者陳映竹，今天致送總統她親手製作的感謝卡片，蔡總統也為她加油打氣，期許早日完全康復。圖／國防部提供
國防部青年日報場遇拍攝蔡總統戴著口罩巡視的影像，當場後製成「最強國軍隊」影像，轉印在T恤上，由政戰局長簡士偉致贈蔡總統。圖／國防部提供
國防部青年日報場遇拍攝蔡總統戴著口罩巡視的影像，當場後製成「最強國軍隊」影像，轉印在T恤上，由政戰局長簡士偉致贈蔡總統。圖／國防部提供
蔡總統抵達文化大樓，分別聽取青年日報社社長孫立方上校（如圖）及軍聞社社長王智平上校分別簡報工作任務。圖／國防部提供
蔡總統抵達文化大樓，分別聽取青年日報社社長孫立方上校（如圖）及軍聞社社長王智平上校分別簡報工作任務。圖／國防部提供

青年 國防部 國安會

延伸閱讀

防疫再升級 將軍泰禾塑膠捐千瓶消毒隨身瓶

防疫優於經濟 但陳時中能扛住地方越來越大的壓力？

台中防疫包短少？企業捐助 市府：供應充足

影／旅遊人潮和防疫衝突 林佳龍：仍以防疫優先

相關新聞

影／蔡總統視導軍聞社、青年日報 獲贈最強國軍隊T恤

蔡英文總統今日巡視國防部軍事新聞通訊社及青年日報社，青年日報現場拍攝下蔡總統巡視的影像，結合三軍機艦圖，即時後製成「最強...

極音速反艦飛彈揭幕 美航艦戰鬥群還能稱霸全球？

雖然中共長年宣稱東風-21反艦彈道飛彈具有遠距移動點目標打擊能力，但其主力仍是經過驗證的超音速反艦飛彈，而在俄羅斯3M22極音速反艦飛彈問世後，可說正式打破水面艦對抗美國航艦打擊群難以突破屏衛圈的桎梏。

我對法採購台灣能研發的干擾彈系統 專家：軍方要交待

海軍耗資8億餘元對法採購康定級（拉法葉）軍艦DAGAIE MK2干擾火箭發射系統升級套裝，有專家質疑，這種干擾發射系統技...

對法軍購 海軍升級康定級艦電戰干擾系統今8億餘元決標

國防部上午發布公告，海軍將以8億355萬4103元預算，對法採購康定級（拉法葉）軍艦DAGAIE MK2干擾火箭發射系統...

羅斯福號艦長拔官案 退將問國軍幹部：是你怎麼作？

美國部署亞太的航空母艦羅斯福號前艦長布雷特·E·克羅齊爾(Brett E. Crozier)上校，因披露為艦上新冠肺炎疫...

役男假結婚 國防部：若再發生 以詐欺罪送辦

軍中發生軍事訓練役役男為了能夠多放假，逃避軍事訓練，共謀以結婚為藉口，騙取婚假的案例。國防部舉行專案會議，決議強化核假主官與人事部門的查核機制，對於類似案件若再發生，將以詐欺罪送辦。

國軍網戰武器曝光 「弱點掃瞄軟體」主動掃瞄敵伺服器

國軍資通軍指揮部、國防部參謀本部向中科院採購弱點掃瞄軟體，國防部說，這種軟體能掃瞄國軍民網可能存在的漏洞外，還能針對敵對...

當兵四個月也假結婚請婚假？ 國防部決議未來詐欺送辦

軍中發生軍事訓練役役男為了能夠多放假，逃避軍事訓練，共謀以結婚為藉口，騙取婚假的案例。國防部舉行專案會議，決議強化核假主...

新型測距經緯儀交貨 砲兵火箭野戰快速效力射

國防部表示，陸軍透過商購管道，籌購112套新型測距經緯儀，配賦各軍團砲指部目標連、火箭營、花防部、本島砲兵營及外島混砲營...

國軍單兵夜視鏡 明年可望交貨

三軍部隊採購1萬4784具夜視鏡，一拖近十年未完成。國防部表示，經軍備局401廠調整採購策略，以最有利標解決關鍵的光放管...

三軍地面部隊連長將人手一台平板 裡頭是什麼名堂？

國軍今年為三軍1577個地面部隊連長採購平板電腦，將全連派車、二級廠、槍械及訓練類課表、專業專長、體測管理整合納入系統，...

熱門新聞

陳時中拋「訂定彈性上班」 內政部周一先啟動

直播／指揮中心臨時記者會 新增10確診 1本土9境外

圖表看疫情／日俄病例都大增 安倍將宣布七都府縣緊急狀態

童醫院副院長臉書警告旅遊人潮 醫院38名員工竟到墾丁

讀賣新聞：日本最快明天正式宣布進入緊急狀態

全球首例！紐約動物園老虎感染新冠病毒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。