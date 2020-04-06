影／蔡總統視導軍聞社、青年日報 獲贈最強國軍隊T恤

蔡英文總統今日巡視國防部軍事新聞通訊社及青年日報社，青年日報現場拍攝下蔡總統巡視的影像，結合三軍機艦圖，即時後製成「最強國軍隊」影像，轉印在T恤上，由國防部政戰局長簡士偉致贈蔡總統。

軍聞社與青年日報配合各項戰訓與防疫措施，長期製作各類文宣與戰訓軍聞報導與影片，備受國安單位好評，尤其近期軍媒記者隨同化學兵等執行防疫任務部隊，隨軍拍攝我國防疫影片，備受國際媒體採用與重視。蔡總統今天在國防部長嚴德發、國安會秘書長李大維陪同下，特別前往位於台北市信義路的文化大樓慰勉軍聞從業人員，表達慰勉。