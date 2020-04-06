我對法採購台灣能研發的干擾彈系統 專家：軍方要交待

海軍耗資8億餘元對法採購康定級（拉法葉）軍艦DAGAIE MK2干擾火箭發射系統升級套裝，有專家質疑，這種干擾發射系統技術，在台灣自己可以研發或自製的範疇，歷年來也已有國產裝備成功服役的案例。但此案卻同意外購，海軍與國防部應該對此有所解釋交代。

國防部上午發布公告，海軍將以8億355萬4103元預算，對法採購康定級（拉法葉）軍艦DAGAIE MK2干擾火箭發射系統升級套裝，全案由法國國防顧問公司DCI.DESCO得標。每艦康定級艦配備有兩座DAGAIE干擾彈發射系統，採全自動化，可發射14枚各類型干擾彈與熱焰彈，屬於電戰反制系統。此案在本月起執行，預估112年1月底完成升級。

對此，台海安全研究中心主任梅復興上午表示，「看到這新聞不知是該竊喜還是隱憂？」

他表示，在國防工業自主的大帽子下，配合政策到近乎起乩的國防部，大至數百億元的高教機，小至總共才十來套的雷射標識器等可以外購的裝備都堅持要自製，這個案子卻同意外購，實在耐人尋味。

梅復興指出，按說這種干擾發射系統與干擾彈等所需技術，應該都在台灣自己可以研發或自製的範疇，歷年來也已有不少實際成功國產服役的案例。國造系統能否衍生發展應用在拉法葉艦上，當然不得而知：就算知道也不宜在未經官方透露前公開討論，但至少海軍與國防部應該對此有所解釋交代。

梅復興認為，這次拉法葉電戰系統提升決定向法國外購，究竟是因為終於認清楚了所謂「能夠自製絕不外購」原則根本是本末顛倒的渾人之論？ 還是因為軍種的主事者過去這些年都光是專注在某一特定計劃，對其他主戰兵力的提升與汰換需求解決方案卻都拋之腦後？ 而上層主事者也任其為所欲為？

他說：「這些恐怕才是看此案的門道吧！？」