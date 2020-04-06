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對法軍購 海軍升級康定級艦電戰干擾系統今8億餘元決標

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午發布公告，海軍將以8億355萬4103元預算，對法採購康定級（拉法葉）軍艦DAGAIE MK2干擾火箭發射系統升級套裝，全案由法國國防顧問公司DCI.DESCO得標。圖／擷取自政府採購公告
國防部上午發布公告，海軍將以8億355萬4103元預算，對法採購康定級（拉法葉）軍艦DAGAIE MK2干擾火箭發射系統升級套裝，全案由法國國防顧問公司DCI.DESCO得標。圖／擷取自政府採購公告

國防部上午發布公告，海軍將以8億355萬4103元預算，對法採購康定級（拉法葉）軍艦DAGAIE MK2干擾火箭發射系統升級套裝，全案由法國國防顧問公司DCI.DESCO得標。每艦康定級艦配備有兩座DAGAIE干擾彈發射系統，採全自動化，可發射14枚各類型干擾彈與熱焰彈，屬於電戰反制系統。此案在本月起執行，預估112年1月底完成升級。

根據資料顯示，康定級艦上的Dagaie MK-2系統介面，能與艦上戰鬥系統、戰術數據鏈等結合，通過艦上電子截收系統、雷達、光電探測器或數據鏈提供的威脅信息，解算出發射參數與使用的誘餌，然後將發射器轉向目標方位，快速發射金屬干擾絲或熱焰彈，可同時干擾5枚敵軍來襲的攻艦飛彈

而每個發射器的左、右兩組發射箱為四個，中間有三管REM中程火箭推進干擾彈發射器，能發射熱焰彈；兩側各四管發射箱可調整為A、B兩種仰角，分別對準不同的高度，可發射三種彈藥，其中干擾敵軍雷達的LEM短程金屬干擾絲彈，涵蓋範圍達300~2000平方米。

我國海軍現役艦艇使用的電戰干擾彈發射系統型式很多，如成功級、濟陽級、旭海艦、磐石艦使手的Mk 36 SRBOC 系統，中和級使用的CR-201系統、光六飛彈快艇上有AV-2系統 ，部分錦江級艦上則有衛江威脅預警自動反制系統，沱江艦則採用自動反制系統多頻率干擾彈。康定級則仍採用法製原裝的DAGAIE Mk 2系統。

國防部上午發布公告，海軍將以8億355萬4103元預算，對法採購康定級（拉法葉）軍艦DAGAIE MK2干擾火箭發射系統升級套裝，全案由法國國防顧問公司DCI.DESCO得標。圖／擷取自政府採購公告
國防部上午發布公告，海軍將以8億355萬4103元預算，對法採購康定級（拉法葉）軍艦DAGAIE MK2干擾火箭發射系統升級套裝，全案由法國國防顧問公司DCI.DESCO得標。圖／擷取自政府採購公告
康定級承德軍艦。圖／本報資料照
康定級承德軍艦。圖／本報資料照

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