聽新聞
test
0:00 / 0:00
對法軍購 海軍升級康定級艦電戰干擾系統今8億餘元決標
國防部上午發布公告，海軍將以8億355萬4103元預算，對法採購康定級（拉法葉）軍艦DAGAIE MK2干擾火箭發射系統升級套裝，全案由法國國防顧問公司DCI.DESCO得標。每艦康定級艦配備有兩座DAGAIE干擾彈發射系統，採全自動化，可發射14枚各類型干擾彈與熱焰彈，屬於電戰反制系統。此案在本月起執行，預估112年1月底完成升級。
根據資料顯示，康定級艦上的Dagaie MK-2系統介面，能與艦上戰鬥系統、戰術數據鏈等結合，通過艦上電子截收系統、雷達、光電探測器或數據鏈提供的威脅信息，解算出發射參數與使用的誘餌，然後將發射器轉向目標方位，快速發射金屬干擾絲或熱焰彈，可同時干擾5枚敵軍來襲的攻艦飛彈。
而每個發射器的左、右兩組發射箱為四個，中間有三管REM中程火箭推進干擾彈發射器，能發射熱焰彈；兩側各四管發射箱可調整為A、B兩種仰角，分別對準不同的高度，可發射三種彈藥，其中干擾敵軍雷達的LEM短程金屬干擾絲彈，涵蓋範圍達300~2000平方米。
我國海軍現役艦艇使用的電戰干擾彈發射系統型式很多，如成功級、濟陽級、旭海艦、磐石艦使手的Mk 36 SRBOC 系統，中和級使用的CR-201系統、光六飛彈快艇上有AV-2系統 ，部分錦江級艦上則有衛江威脅預警自動反制系統，沱江艦則採用自動反制系統多頻率干擾彈。康定級則仍採用法製原裝的DAGAIE Mk 2系統。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言