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羅斯福號艦長拔官案 退將問國軍幹部：是你怎麼作？

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
羅斯福號航母艦長克羅齊爾遭拔官。法新社
羅斯福號航母艦長克羅齊爾遭拔官。法新社

美國部署亞太的航空母艦羅斯福號前艦長布雷特·E·克羅齊爾(Brett E. Crozier)上校，因披露為艦上新冠肺炎疫情致函海軍部長求援信遭免職，陸軍副司令退伍的備役中將黃奕炳昨天透過個人臉書，分享艦長離艦時受到官兵歡送致敬的畫面。他貼文表示，此案國軍現職的幹部們深思，「假如是你會怎麼做？」

黃奕炳以「黄埔」爲名常在臉書發表軍旅生涯回顧，他昨日貼文表示：23年前，他赴美參訪四大軍校，所獲得的心得：美軍之所以強大，絕不僅僅是船堅炮利，更在於其優質的軍事教育，培養出無數卓越的領導幹部。

黃奕炳貼文表示，此次美國受到新冠肺炎侵襲，連美軍都難以倖免。美國海軍羅斯福號航空母艦有眾多官兵遭到感染病倒，其艦長為了讓染疫官兵及早下船求醫，致函海軍部長求援，消息為媒體披露，艦長因此遭到免職。離職時，艦上官兵呼喚他的名字，齊聚鼓掌歡送他。

黃奕炳貼文說，這個案例頗值國軍現職的幹部們深思，「假如是你會怎麼做？」這位艦長在為軍隊隱瞞疫情、保住官位與發揮指揮道德、拯救同袍性命之間，應該是充滿了糾結，天人交戰。最終，海軍官校的教育讓他選擇了後者。此一艱難的抉擇，固然使美軍形象受損，長官的顏面盡失，但是可以保護無數袍澤的生命與健康，停損疫情的傷害，維持美國海軍後續的寶貴有生戰力，就長遠的影響是絕對有利的。負面的不利影響，應該由那些不作為或遲延救援的長官負責。

黃奕炳貼文說，他個人以為：不論這位艦長爾後的軍旅仕途，是不是還有未來，他都是一個品德高尚、具有指揮道德、值得尊敬的指揮官，更是一個有遠見的軍人，美軍有這種幹部，才是他們能持續強大的憑藉，世界上任何國家都不應該誤判形勢。

美軍太平洋艦隊今天披露疏散羅斯福號航艦官兵準備至隔離檢疫地點畫面。圖／太平洋艦隊臉書網頁
美軍太平洋艦隊今天披露疏散羅斯福號航艦官兵準備至隔離檢疫地點畫面。圖／太平洋艦隊臉書網頁

海軍 美軍 新冠肺炎

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