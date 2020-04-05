羅斯福號艦長拔官案 退將問國軍幹部：是你怎麼作？

美國部署亞太的航空母艦羅斯福號前艦長布雷特·E·克羅齊爾(Brett E. Crozier)上校，因披露為艦上新冠肺炎疫情致函海軍部長求援信遭免職，陸軍副司令退伍的備役中將黃奕炳昨天透過個人臉書，分享艦長離艦時受到官兵歡送致敬的畫面。他貼文表示，此案國軍現職的幹部們深思，「假如是你會怎麼做？」

黃奕炳以「黄埔」爲名常在臉書發表軍旅生涯回顧，他昨日貼文表示：23年前，他赴美參訪四大軍校，所獲得的心得：美軍之所以強大，絕不僅僅是船堅炮利，更在於其優質的軍事教育，培養出無數卓越的領導幹部。

黃奕炳貼文表示，此次美國受到新冠肺炎侵襲，連美軍都難以倖免。美國海軍羅斯福號航空母艦有眾多官兵遭到感染病倒，其艦長為了讓染疫官兵及早下船求醫，致函海軍部長求援，消息為媒體披露，艦長因此遭到免職。離職時，艦上官兵呼喚他的名字，齊聚鼓掌歡送他。

黃奕炳貼文說，這個案例頗值國軍現職的幹部們深思，「假如是你會怎麼做？」這位艦長在為軍隊隱瞞疫情、保住官位與發揮指揮道德、拯救同袍性命之間，應該是充滿了糾結，天人交戰。最終，海軍官校的教育讓他選擇了後者。此一艱難的抉擇，固然使美軍形象受損，長官的顏面盡失，但是可以保護無數袍澤的生命與健康，停損疫情的傷害，維持美國海軍後續的寶貴有生戰力，就長遠的影響是絕對有利的。負面的不利影響，應該由那些不作為或遲延救援的長官負責。