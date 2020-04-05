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國軍網戰武器曝光 「弱點掃瞄軟體」主動掃瞄敵伺服器

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍資通軍指揮部、國防部參謀本部分別向中科院採購功能不同的「弱點掃瞄軟體」，國防部首度說明指出，這種軟體除能掃瞄國軍民網可能存在的漏洞外，還能針對敵對勢力網站、主機、伺服器、物聯網裝置等終端設備進行弱點探測，建立敵重要目標情資庫。圖：擷自資通電軍指揮部影片
國軍資通軍指揮部、國防部參謀本部分別向中科院採購功能不同的「弱點掃瞄軟體」，國防部首度說明指出，這種軟體除能掃瞄國軍民網可能存在的漏洞外，還能針對敵對勢力網站、主機、伺服器、物聯網裝置等終端設備進行弱點探測，建立敵重要目標情資庫。圖：擷自資通電軍指揮部影片

國軍資通軍指揮部、國防部參謀本部向中科院採購弱點掃瞄軟體，國防部說，這種軟體能掃瞄國軍民網可能存在的漏洞外，還能針對敵對勢力網站、主機、伺服器、物聯網裝置等終端設備，進行弱點探測，建立敵重要目標情資庫，戰時能結合主戰兵力對敵實施關鍵打擊，遲滯敵軍作戰行動。

國防部參謀本部今年耗資1億6508萬1000元，向中科院採購弱點掃瞄軟體維護採購案，資通電軍也建置有同樣軟體。

國防部表示，我國經常面對網路竊資與攻擊考驗，108年度發生銓敘部及1111人力銀行個資外洩事件，如國軍網站發生相同情形，將使軍事作戰安全遭受極大損害，為確保國軍軍、民網資訊環境安全，參謀本部向中科院採購弱點掃瞄軟體，定期針對國軍208個軍民網，含軍醫、軍校等單位網站，進行風險檢測，辨識網站風險，進而實施修正，避免國軍網站資訊存在於高風險環境，遭受損失。

國防部說，資通軍請中科院辦理弱點掃瞄軟體採購，是針對敵對勢力目標網路情蒐任務使用，與資安防護的弱點掃瞄軟體使用範圍目的不同。因資安防護的弱點掃瞄軟體，須綁定電腦設備，基於軟體權及智慧財產等因素，無法以共用分享方式分享軟體。

國軍 國防部 中科院

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