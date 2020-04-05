當兵四個月也假結婚請婚假？ 國防部決議未來詐欺送辦

軍中發生軍事訓練役役男為了能夠多放假，逃避軍事訓練，共謀以結婚為藉口，騙取婚假的案例。國防部舉行專案會議，決議強化核假主官與人事部門的查核機制，對於類似案件若再發生，將以詐欺罪送辦。

軍中發生兩名接受四個月軍事訓練的義務役役男，為了逃避軍事訓練，共謀以申請結婚為由，向部隊請休婚假與補助，父母對服役中的孩子突然要結婚，大吃一驚，向軍方求助的。最後，兩人取消請假，事件解決，未有任何處分。

這件鬧劇引起立委關切，類似模式恐成逃避軍事訓練的管道。台灣民眾黨立委張其祿提出書面質詢說，根據常備兵補充兵服役規則第35條規定，常備兵、補充兵在不影響戰訓任務情形下，得以公假、病假、喪假、婚假、陪產假、事假及榮譽假提出請假。請假屬軍人權利，服兵役屬憲法所規定國民義務，國防部應重新檢視請假相關規定，對於灰色地帶條文補正．以保障國軍士官兵的權益，健全國防體系。

國防部3月25日對針對軍事訓練役男試圖以假結婚規避軍事訓練，舉行研討會議決議，在法紀教育方面，利用各種時機加強宣導，告誡官兵若試圖以假結婚申請補助或規避兵役等行為，已涉意圖免除職役及詐欺取財罪，將逕行移送依法偵辦，決不寬貸。

國防部說，單位主官與家長保持聯繫，善盡事前事後查證責任。人事部門得要求官兵依結婚事實，檢附結婚登記等證明文件，以資佐證。主計部門複式審查確認後，才能發放結婚補助。

對於志願役部隊傳有人申請結婚，復又離婚再結婚的異常案例，多次請領結婚補助與休婚假。國防部表示，國軍官兵申請結婚補助費，是依行政院頒全國軍公教員工待遇支給要點規定，在戶政事務所完成結婚登記，檢附證明文件後，即符合請領條件，離婚後再與原配偶結婚者，不得申請補助。