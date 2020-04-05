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新型測距經緯儀交貨 砲兵火箭野戰快速效力射

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍雷霆2000多管火箭。圖：軍聞社
陸軍雷霆2000多管火箭。圖：軍聞社

國防部表示，陸軍透過商購管道，籌購112套新型測距經緯儀，配賦各軍團砲指部目標連、火箭營、花防部、本島砲兵營及外島混砲營連、步兵旅砲兵營，今年1月17日開始交裝，可增進砲兵精準及奇襲火力。

陸軍部署本外島各型火砲、火箭，固定陣地雖已標定射界，能在第一時間針對目標進行效力射。但在講究機動作戰，戰力防護要求下，火砲在狀況提升後，必須四出野外機動，重新標定射界，需要時間。陸軍採購新型測距經緯儀，供外島火箭營等單位使用，供火砲迅速針對敵軍有效射擊。

陸軍規畫民國108年到109年為砲兵部隊採購新型測距經緯儀，因野戰砲兵測地，乃在測定射擊單位與目標間的水平與高低關係位置，射擊諸元的妥善與否，取決測量器優劣，影響測地成果精確，現有測距經緯儀裝備老舊，性能退化，無法滿足現代化戰場需求，急需更新。

國防部說，首批裝備今年1月17日交裝，第二批裝備55套，10月30日交裝驗收。

陸軍 火箭 國防部

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