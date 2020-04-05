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國軍單兵夜視鏡 明年可望交貨

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
軍備局401廠研發的TS96式雙眼單筒夜視鏡。圖：國防部青年日報社
軍備局401廠研發的TS96式雙眼單筒夜視鏡。圖：國防部青年日報社

三軍部隊採購1萬4784具夜視鏡，一拖近十年未完成。國防部表示，經軍備局401廠調整採購策略，以最有利標解決關鍵的光放管問題，現已順利推進，今年雙眼單筒夜視鏡等四類可交貨3582具，明年交貨5555具，完成全案製繳任務。

立法院指出，陸軍司令部國軍夜視裝備第二階段續購全案預算編列25億1524萬9000元，109年度編列2億6365萬6000元。計畫解繳雙眼單筒夜視鏡等四類2034具。這項採購案從101年起案至今，執行狀況不佳，因履約爭議，進度延宕，104年至108年度預算暫緩編列，亦未編列作業費，仍持續進行採購、交貨組裝作業，凸顯陸軍預算編列欠周延，有檢討必要。

國防部表示，陸軍委軍備局401廠承製，因光放管得標廠商交貨後，檢驗不合格，延遲交貨等問題解約，以致民國102年到105年無法如期製繳，經401廠調整採購策略，以最有利標方式籌購光放管，現已陸續交貨驗收及依約製繳。

夜視鏡委製數1萬4784具，民國101年到107年交貨2730具，括陸軍2277具、空軍391具、海軍62具。108年交雙眼單筒夜視鏡等三類2920具，至去年12月27日已交貨3388具，已超前進度468具，執行狀況正常。

陸軍司令部表示，今年交貨雙眼單筒夜視鏡等四類3582具，包括陸軍3128具、海軍454具，401廠完成備料，可在11月上旬完成組測，當月30日前交貨。明年5555具，包括陸軍3931具、海軍1624具。

401廠研發夜視鏡，是TS96式單眼單筒、雙眼單筒夜視鏡，號稱與美軍現役夜視鏡裝備同等級的關鍵組件光放管，夜間能清楚辨別300公尺外，如軍車大小的裝備。單眼單筒夜視鏡能結合步槍，雙眼單筒夜視鏡可結合戰術頭盔，依據任務使用。

陸軍 海軍 國防部

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