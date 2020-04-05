三軍地面部隊連長將人手一台平板 裡頭是什麼名堂？

國軍今年為三軍1577個地面部隊連長採購平板電腦，將全連派車、二級廠、槍械及訓練類課表、專業專長、體測管理整合納入系統，連長可輕鬆掌握。

國防推動以平板電腦及後台管理系統，鏈結國軍資料庫，管理各項實務工作，經驗證可簡化現行作業流程，提升作業效率。為減輕部隊作業負荷，要求各單位凡納入資訊化系統管理的表簿冊的紙本業務，暫停實施，以驗證運作實況。今年3月下旬完成全軍驗證，5月底完成回饋報告。

國防部今年為1577個連隊主官增購平板電腦，連長的平板電腦裡，將會把派車管理、二級廠管理、槍械管理及訓練類課表、專業專長、體測管理整合納入系統，今年採購三軍地面部隊連級主官平板電腦1580台，預算5530萬元，規格以台廠台製、強固型為原則，遠端安全監控機制為WinNexusu。

國防部說，今年後續採購的平板電腦，在處理器方面，基於後續系統功能擴充需要，規畫將運算效能較佳的i3處理器含以上等級列入評選，平板電腦須符合IP65防塵、防水等級，以滿足部隊嚴苛使用環境。至於電池規格，須為非大陸製產品。

在重量方面，未來招標評選過程中，以重量輕者優先納選。在安全管控機制部分，現行使用平板電腦存取的各項資料均無涉機密，由後台管理系統執行安全管控及稽核作業，採專人保管使用，經驗證均未發生資安事件。